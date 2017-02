Peter Prevc zmagovalec kvalifikacij v Oberstdorfu

Domen Prevc z 221,0 m najdaljši na drugem treningu!

3. februar 2017 ob 15:59,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 18:56

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Peter Prevc je z 221,5 m dobil kvalifikacije smučarjev skakalcev pred sobotno tekmo (16.00) za svetovni pokal v poletih v Oberstdorfu.

Prevc je na prenovljeni letalnici Heinija Klopferja slavil pred Rusom Dmitrijem Vasiljevom (215,0 m) in Norvežanom Robertom Johanssonom (213,5 m).

Jurij Tepeš je bil peti (205,0 m), Jernej Damjan deveti (203,0 m), Anže Lanišek 20. (182,0 m) in Cene Prevc 27. (179,5 m). Anže Semenič (181,5 m) je bil diskvalificiran. Vodilni v svetovnem pokalu Poljak Kamil Stoch je pristal pri 205,5 m.

Domen Prevc z 221 m najdaljši na drugem treningu

Domen Prevc, ki je prvič skakal na letalnici, je imel kot tretji v svetovnem pokalu nastop na tekmi že zagotovljen, zato v kvalifikacijah ni skakal. Je bil pa predtem najdaljši na drugem treningu, kjer je pristal pri 221,0 m. Domen je zmagal pred Nemcem Markusom Eisenbichlerjem (217,0 m) in Avstrijcem Stefanom Kraftom (215,0 m). Peter Prevc je poletel 207,5 m, Anže Semenič 202,5 m, Jurij Tepeš 201,0 m, Jernej Damjan 197,5 m, Anže Lanišek 191,5 m in Cene Prevc 189,5 m.

Domen Prevc peti v prvi seriji za trening

Predtem je Domen v prvi seriji za trening dosegel peti izid (205,0 m). Od Slovencev je bil z 221,5 m najdaljši Semenič (10.). Sledili so Peter Prevc (203,0 m), Damjan (194,5 m), Lanišek (190,0 m), Cene Prevc (187,0 m) in Tepeš (183,0 m). Najboljši trije so bili Stefan Kraft (229,0 m), Kamil Stoch (209,0 m) in Richard Freitag (222,5 m).

Domen Prevc sicer še ni polnoleten, 18. rojstni dan bo praznoval 4. junija. A kljub temu sta se po dogovoru s trenerjem Goranom Janusom odločila, da se preizkusi na velikanki. Očitno prava poteza.

Tekma v soboto ob 16.00

Sobotna tekma se bo začela ob 16.00, nedeljska pa ob 15.00. Obakrat prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

SVETOVNI POKAL OBERSTDORF, poleti Kvalifikacije: daljave točke 1. P. PREVC SLO 221,5 203,7 2. D. VASILJEV RUS 215,0 196,6 3. R. JOHANSSON NOR 213,5 190,9 4. D. KUBACKI POL 209,0 187,3 5. J. TEPEŠ SLO 205,0 185,4 6. N. KASAI JAP 206,5 184,9 7. G. SCHLIEREN. AVT 205,0 183,7 8. J. KLIMOV RUS 204,5 182,6 9. J. DAMJAN SLO 203,0 179,1 10. D. KORNILOV RUS 203,0 178,8 ... 20. A. LANIŠEK SLO 182,0 156,2 27. C. PREVC SLO 179,5 143,0

A. V.