Peter Prevc

12. julij 2017 ob 14:42

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Za prihodnjo sezono ne vem, kaj se bo zgodilo, ali bom prvi ali deseti, 20., 30., mogoče 40., dejstvo je, da delam vse, da bi bil čim bolj pri vrhu, ko pa pride zima, nikoli ne veš, kako se bo obrnilo.

Zdaj smo julija. Treba je iti iz tedna v teden. Trenerji me spremljajo, prilagajamo treninge, da bom oziroma bo celotna ekipa čim uspešnejša. Od konca marca do konca aprila sem imel dopust in upam, da so se možgani spočili.

Na kateri ravni sem? Ti tekmovalni skoki so bili povprečni skoki s treninga, h katerim so se prikradle še napake, sta pa bila oba treningskoka na višji ravni. To je tisto, da vsak dan, vsakič, ko sem na skakalnici, dobim svetel žarek, ki si ga moram čim bolj vtisniti v spomin, da lahko delam naprej

Peter Prevc je spregovoril o pripravah na olimpijsko sezono. Preizkusil se je tudi na prvi tekmi celinskega pokala v Kranju, kjer je zasedel četrto mesto. Najboljši skakalec zime 2015/16, ko je osvojil vse, kar se je dalo, v lanski sezoni pa mu ni šlo vse po načrtih, se bo konec tedna z A-ekipo pomeril na prvi tekmi velike nagrade v Wisli na Poljskem. Vir: STA

