Peter Prevc

14. december 2017 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V bistvu po odskoku še ne pridem najboljše nad smuči, v zraku še ne pridobivam hitrosti in upora, da bi me lepo neslo proti drugi rdeči črti, ampak sem še malo preveč blizu prve rdeče črte. Nekaj se bo moralo zgoditi, da me bo odneslo.

Po pravici povedano ... Od zadnjič, ko smo se videli, se žal prav veliko ni spremenilo. Vmes sta bila dva vikenda, skoki so podobni kot prej. Zelo se trudim, da bi vse skupaj dvignil na višjo raven, a z danes na jutri očitno ne bo šlo. Treba bo enostavno vztrajati.

Kaj naj rečem o Engelbergu? Tam sem doživel že prav vse. Lani sem, denimo, tam padel in po treh letih ostal brez finala. Zanimivo bo, kako se bo letos razpletlo. Predlani sem pa tam dvakrat zmagal. Saj pravim, vse se mi je že tam pripetilo. Malo sem se že sprijaznil s svojo trenutno formo. Na tej ravni sem, a vsak dan jo poskušam dvigniti. Treba je verjeti, da se bo vse skupaj izboljšalo.

Najboljši slovenski smučarski skakalec zadnjih let Peter Prevc v olimpijski sezoni še čaka na preskok v formi. Še naprej skače, kot pravi, v slogu toplo-hladno. Dobitniku dveh kolajn z olimpijskih iger 2014 v Sočiju in zmagovalcu svetovnega pokala pred dvema sezonama res dober skok to zimo na tekmi na dosedanjih prizoriščih svetovnega pokala še ni uspel. Vir: STA

T. J.