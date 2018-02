Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc. Foto: STA Dodaj v

Peter Prevc

10. februar 2018 ob 19:05

Pjongčang - STA

Ne vem, kaj je bilo hujše, veter ali mraz. Ne spomnim se, da bi me kdaj tako zeblo. Po navadi se potim tudi pri okrog 0 stopinjah Celzija, danes sem dol prišel z zmrznjenimi prsti.

Nisem imel prostora, da bi se lahko ogrel, po drugi strani pa dresi niso narejeni za veter in mraz. Nisem si mislil, da me bo čakanje zgoraj zmedlo, a me je, padla je zbranost, prikradle so se napake in skok je bil slab.

Petra Prevca je na olimpijski preizkušnji na srednji skakalnici hudo zeblo, v prvi seriji pa je moral še čakati na normalne vetrovne razmere, kar je trajalo več kot pet minut. To je načelo njegovo zbranost, skok ni bil dober in sanj o medalji je bilo konec.

