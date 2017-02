Peter s četrto daljavo, Cene in Jernej skozi sito

Tekma v soboto ob 16.30

24. februar 2017 ob 13:00,

Lahti - MMC RTV SLO

Poljak Dawid Kubacki je dobil kvalifikacije smučarjev skakalcev na svetovnem prvenstvu v Lahtiju pred tekmo na srednji napravi, kjer bodo nastopili tudi vsi štirje Slovenci.

Cene Prevc (94,0 m) je imel 15. izid kvalifikacij, Jernej Damjan (86,5 m) pa 39. Kubacki (99,0 m) je slavil pred rojakom Piotrom Zylo (96,0 m) in Fincem Jannejem Ahonenom (97,0 m).

Prevc zadovoljen, a ima še rezerve

Peter Prevc in Domen Prevc sta imela zaradi uvrstitve med najboljših deset v svetovnem pokalu nastop na tekmi že zagotovljen. Peter je pristal pri 98,5 m, kar je bila četrta daljava. Domen je bil deset metrov krajši (88,5 m).

Peter v lovu še za kakšnim metrom

"Današnja skoka sta bila podobna kot včeraj drugi in tretji skok. Ni bilo večjih presenečenj, mogoče še malo manjka, da bi naredil en preskok in dodal še kakšen meter. Ni pa to nekaj, da bi nas lahko zelo skrbelo, tako da sem lahko umirjen pred jutrišnjo tekmo. Priprave na tekmo bodo takšne kot po navadi. Zvečer se je potrebno umiriti, zaspati, jutri dopoldne še malo potrenirati, da se noge aktivirajo in tekma bo tukaj," je povedal Peter Prevc.

Najdaljši Stoch se je prijel za koleno

V kvalifikacijah je bil najdaljši Poljak Kamil Stoch, ki se je po pristanku pri 103,5 m prijel za desno koleno. Druga daljava je uspela Avstrijcu Stefanu Kraftu (99,5 m), tretja pa že omenjenemu Kubackemu.

Tekma bo v soboto ob 16.30. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO (M) SKOKI, Lahti, srednja naprava Kvalifikacije: daljave točke 1. D. KUBACKI POL 99,0 129,2 2. P. ZYLA POL 96,0 126,5 3. J. AHONEN FIN 97,0 126,2 4. J. KLIMOV RUS 97,5 125,3 5. S. LEYHE NEM 96,0 125,3 6. T. TAKEUČI JAP 94,5 123,4 7. A. ROMAŠOV RUS 96,5 122,8 8. J. A. FORFANG NOR 96,5 122,2 9. R. JOHANSSON NOR 93,5 121,9 10. V. LARINTO FIN 95,5 120,5 ... 15. C. PREVC SLO 94,0 118,3 39. J. DAMJAN SLO 86,5 100,8

