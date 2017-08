Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peter Sagan je v šprintu spet ugnal vso konkurenco. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peter Sagan za las pred Bauhausom

Od Slovencev najboljši Grega Bole, 42.

7. avgust 2017 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Peter Sagan je dobil prvo etapo (179 km) kolesarske dirke BinckBank Tour (prej znane kot Eneco Tour), pri čemer je bil ciljni finiš v Venrayu tako tesen, da je šele fotofiniš odločil zmagovalca.

Sagan (Bora-Hansgrohe) je bil na ciljni črti povsem poravnan z Nemcem Philom Bauhausom (Team Sunweb), nihče pa ni dvignil roke v znak zmagoslavja. Tretje mesto je osvojil Danec Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott). Za Sagana je to 98. zmaga v karieri in deveta v letošnji sezoni.

Dirka BinckBank Tour, preizkušnja Svetovne serije, ki se je še lani imenovala Eneco Tour, ima tudi močno slovensko zastopstvo. David Per, Luka Pibernik, Marko Kump (vsi trije so v nedeljo dirkali na evropskem prvenstvu v Herningu), Grega Bole, Jan Polanc in Kristijan Koren v prvi etapi niso bili med najboljšimi. Še najboljši, 42., je bil Bole.

Dirka je najbolj po okusu specialistov za enodnevne klasike, v zadnjih treh letih jo je dvakrat dobil Belgijec Tim Wellens, enkrat pa Nizozemec Niki Terpstra.

V torek bo v Voorburgu devet kilometrov dolg kronometer.

1. ETAPA, Breda - Venray, 170 km: 1. P. SAGAN SLK 3:50:09 2. P. BAUHAUS NEM vsi 3. M. C. NIELSEN DAN ... 42. G. BOLE SLO 70. M. KUMP SLO isti 79. K. KOREN SLO 98. D. PER SLO 102. J. POLANC SLO 110. L. PIBERNIK SLO čas Skupni vrstni red po 1. etapi: 1. P. SAGAN SLK 3:49:59 2. L. DE VREESE BEL +0:01 3. P. BAUHAUS NEM 0:04

