Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Peter Stöger

11. december 2017 ob 10:31

Dortmund - MMC RTV SLO

Ko me je direktor Watzke poklical po telefonu in mi ponudil trenerski stolček pri Borussii, sem bil presenečen. Vprašal sem ga, če se zaveda, da sem s Kölnom v letošnji sezoni osvojil le tri točke.

Upošteval je moje delo v preteklih štirih letih, ko smo v Kölnu spisali zgodbo o uspehu in se uvrstili v Evropsko ligo. Dogovorila sva se za sodelovanje do 30. junija 2018. Ne potrebujem pogodbe do upokojitve. V nogometu štejejo le izidi in to v zelo kratkem intervalu.

Peter Stöger je bil 3. decembra odpuščen v Kölnu, potem ko je v 14 krogih zbral le tri točke. Kozlički so na zadnjem mestu Bundeslige brez zmage. V soboto zvečer je obiskal mamo na Dunaju, kjer mu je med večerjo zazvonil telefon. Klical ga je direktor dortmundske Borussie Hans-Joachim Watzke. Vodstvo črno-rumenih je po katastrofalni igri in porazu proti Werderju iz Bremna z 1:2 odpustilo Petra Bosza. Stöger je sprejel veliki izziv in bo na klopi Borussie sedel že v torek v Mainzu, Kicker.

A. G.