Peter v Zakopanah že delal, kar ima najraje - skakal daleč

Najpomembneje, da je glava umirjena

26. januar 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Prvi skok na ekipni tekmi je bil tisti, za katerega delaš in se splača vse vložiti. Skočiš daleč, pristaneš in tedaj gre skozi tebe adrenalin," je po spodbudni vrnitvi na skakalnice povedal Peter Prevc.

Skakalni as iz Dolenje vasi, ki je blestel v lanski zimi, ko je osvojil vse, kar se je dalo, in popravil številne rekorde, se je v iskanju miru ob slabi formi za en teden umaknil s skakalnic. Izpustil je tekmi v Wisli, v karavano pa se je vrnil za drugi del poljske turneje v Zakopane, kjer je že v petek, ko je bil izvrsten v obeh serijah za trening, ki ju je tudi dobil, v kvalifikacijah pa je imel tretji rezultat, skakal zelo dobro.

Najboljši posameznik ekipne tekme

Izjemen je bil nato na sobotni ekipni tekmi. Še posebej zadovoljen je bil s prvim skokom, ko je pristal pri 137,5 m, tri metre zaostal za rekordom naprave Wielka Krokiew, in po lepem telemarku v seštevek ocene dobil dvakrat 19,5. Tudi v drugi seriji je bil s 134,5 m odličen, celo v obeh najboljši in bil z naskokom prvi posameznik moštvene preizkušnje. Skupen seštevek njegovih ocen je bil 297,7 točke, najbližji zasledovalec Piotr Žyla pa je zaostal debelih 11 točk. Na primer zmagovalec zadnjih štirih posamičnih tekem Kamil Stoch je bil po napaki v prvi seriji skupno od Petra slabši skoraj 20 točk.

S podobno lepo prednostjo bi slavil tudi na prvi tekmi letošnje sezone v Ruki, a je pri doskoku padel, toda vseeno končal na stopničkah. A tedaj je tudi zadnjič stopil na oder za zmagovalce. Zatem je v snegu po doskoku končal še v Klingenthalu in padca sta, kot kaže, pustila posledice. Prave forme ni bilo, tudi optimizem iz Oberstdorfa, ko je novoletno turnejo glede na prejšnje rezultate začel spodbudno, je hitro, kot je sam dejal, že v Bischofshofnu postal razočaranje.

Če bi lahko zamenjal petek in nedeljo ...

Iz Zakopan se je vrnil bistveno bolj zadovoljen: "Ja, optimizem, predvsem pa pomirjenost. V Bischofshofnu je bilo v glavi toliko stvari, da ne morem verjeti, da je bilo sploh dovolj prostora za vse. Vse se je teplo. Zakopane zapuščam pomirjen, ker mi je uspelo tako lahkotno skakati, uživati v zraku in delati tisto, kar imam najraje, skakati daleč."

Četudi je bil malce presenečen, da mu je hitro tekoče šlo, brez problemov, pa so ti prišli v nedeljo, ko je v prvi seriji posamične tekme napravil napako, kar ga je oddaljilo od boja za najvišja mesta. V finalu je nato z 19. napredoval na 13. mesto: "Če bi recimo petkove in nedeljske skoke v Zakopanah zamenjal, bi bili lahko vsi zelo zadovoljni. Vseeno sem bil vesel, da me je zrak na skakalnici znova "maral ". Vesel sem, da sem bil sposoben skočiti daleč in da me je znova odnašalo. Takih skokov se veseliš in zanje živiš."

"Tekme bodo prinesle svoje, glavno je, da je glava umirjena in sproščena, sicer se hitro lahko zgodi kaj takega, kot se je v nedeljo. Zgodila se je napaka. To je tisto, česar se kot skakalec velikokrat bojim. Glava odigra svojo vlogo. Zdi se mi, da je pri skokih glava tista, ki odloča, ali boš prvi ali trinajsti. Pri meni je žal narobe odigrala. Morda je bilo preveč želje, ko sem že v poskusnem skoku videl, da lahko nekaj spremenim na bolje, ampak sem v nasprotno smer pretiraval in zamočil. Pokvaril sem si možnosti za lepo tekmo, ker posledično tudi drugi skok ni bil tako sproščen in s samozavestjo, kot bi bil, če bi mi uspel že prvi," je ob tem povedal najstarejši izmed bratov Prevc, ki je dodal, da je pri prvem skoku skušal popravljati počep, da bi med odskokom bolj začutil noge in bolje prišel v radius, a je bil učinek nasproten.

"Že v Kranju na skakalnici je lepo kazalo. Vseeno nisem nič pričakoval, ampak sem poskušal ostati osredotočen na nekaj bistvenih stvari, na katere je treba biti pozoren. Na treningu sem hitro našel prave občutke. Če toliko let treniraš, tudi ne moreš vsega v enem tednu pozabiti. Če se za en teden umakneš s skakalnic, kdaj lahko prav pride," je dejal Peter, ki pravi, da se pozna, da je lahkotnost ostala, saj je kljub napaki v nedeljo vseeno lahko izvlekel razmeroma dolg skok. So bile pa razlike med skakalci zelo majhne in vsaka malenkost te kaznuje, kot so ga, na primer, kot jih je poimenoval, kolobocije po pristanku.

Če občutki niso pravi, so večje skakalnice muka

Zdaj se skakalci selijo na večje naprave, najprej v Willingen, največjo skakalnico, nato pa sledi prva letošnja letalnica, ko bo Prevc v Oberstdorfu začel obrambo malega kristalnega globusa v poletih, ki ga je osvojil trikrat zapored: "Za Willingen kakšnih velikih pričakovanj namerno ne smem imeti. Treba je biti umirjen in z glavo biti pri stvari. Po Zakopanah, ko sem dobil prave občutke v zraku, se veselim teh dolgih skokov. Upam, da se vmes ne bo kaj zgodilo. Če imaš občutke take, kot sem jih imel v petek in soboto, ko sem rekel, da se lahko v zraku praktično igraš in te bo neslo, greš z veseljem na večje skakalnice in letalnice. Če pa teh dobrih občutkov nimaš, pa je to samo še večja muka kot na manjših napravah."

"V takem stanju in v taki formi, kot sem, ko je enkrat vse dobro, enkrat se vse slabo konča, drugič pa je vse nekaj vmes, težko kar koli napovedujem in pričakujem za naprej. Dejstvo je, da se iz dneva v dan trudim, da bi bil čim boljši. Pri tem bom ostal. Drugega mi ne preostane," je še pristavil 24-letni orel iz Selške doline.

