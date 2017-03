Peterka: "Sezona je ena izmed boljših, fantje skačejo super"

V oddaji Tarča o ne najboljši sezoni slovenskih skakalcev

23. marec 2017 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mislim, da se Janus ali Petek nimata kaj opravičevati, sezona je ena izmed boljših, fantje skačejo super," je v oddaji Tarči na TV SLO povedal Primož Peterka.

Pred finalom svetovnega pokala v Planici je Tarča poskušala odgovoriti na vprašanje, zakaj so slovenski skakalci v tej sezoni naredili korak nazaj. Novi direktor Smučarske zveze Slovenije in nekdanji svetovni prvak v skokih Franci Petek vseeno pravi, da je sezona odlična, le javnost je po neverjetni lanski sezoni verjetno pričakovala preveč: "Razumem javnost, da ko te nekdo tako zelo razvadi, ne more gledati realno."

Petek meni, da je bilo pri Petru Prevcu verjetno preveč sponzorskih obveznosti: "V neki točki se športnik zlomi."

Da je lanska sezona neponovljiva, se strinja tudi komentator skakalnih tekem na TV SLO Andrej Stare: "15 zmag v svetovnem pokalu je imel lani Peter Prevc, to je več kot letos Kraft in Stoch skupaj."

Primož Peterka, ki je na današnji dan pred 20 leti v Planici dvignil veliki kristalni globus, opozarja, da tudi 10. mesto, na katerem je trenutno Peter Prevc, pomeni veliko: "Mislim, da se Janus ali Petek nimata kaj opravičevati, sezona je ena izmed boljših, fantje skačejo super. Deseto mesto Petra Prevca v skupnem seštevku svetovnega pokala še vedno pomeni veliko. Verjamem pa, da mu ni lahko in kolikor ga poznam, še ni rekel zadnje besede."

Nekdanji skakalni šampion Avstrijec Andreas Goldberger meni, da bodo Slovenci verjetno že naslednjo sezono obrnili krivuljo navzgor: "V življenju se največ naučiš iz porazov. Slovenski skakalci so morda izgubili motivacijo, toda zaključek sezone s poleti v Planici, pred toliko gledali in v takšnem vzdušju jih bo spodbudilo za naslednjo sezono. Poleti bodo trdo trenirali in prihodnje leto bodo spet zelo močni."

Oddaja še poteka, spremljate jo lahko tudi na MMC-ju (kliknite v spodnje okence).

