Peti zadetek Anžeta Kopitarja v sezoni

Pred tekmo All Star Kralji gostujejo še v Carolini

25. januar 2017 ob 08:30

New Jersey - MMC RTV SLO

Gol Anžeta Kopitarja v 50. sekundi je tlakoval pot hokejistom Los Angelesa do zmage na gostovanju v New Jerseyju (3:1) in preknitivi negativnega niza štirih porazov.

Najboljši slovenski hokejist je zadel ob igralcu več na ledu in se vpisal med strelce prvič v sedmih tekmah oziroma petič v sezoni. Lažje nadaljevanje Kraljem je omogočil še Tanner Pearson, ki je na 2:0 povišal po minuti in 46 sekundah tekme. Alec Martinez je vodstvo povečal v 17. minuti, častni zadetek za Devilse pa je v 48. minuti prispeval Kyle Quincey. Razmerje v strelih na gol je bilo 25:25.

"Odličen vstop v tekmo je bil za nas zelo pomemben," je po šele drugem zadetku na 19 tekmah povedal Kopitar in dodal: "Tudi, ko nismo zadevali, smo igrali dobro, še vedno smo si ustvarjali priložnosti. Peter Budaj je bil dober v vratih, rešil nas je tudi v situaciji 5 na 3. Škoda, da mu je ušel tisti plošček v mrežo."

Kopitar je za Los Angeles odigral 806. tekmo, kar ga na večni klubski lestvici uvršča na peto mesto.

New Jersey, ki je na domačem ledu klonil petič zapored, ni izkoristil niti ene priložnosti od štirih ob igralcu več na ledu.

Los Angeles bo v noči na petek igral v Carolini, serijo petih gostovanj pa bo zaključil v Arizoni po tekmi All Star.

NEW JERSEY - LOS ANGELES 1:3

Quincey 48.; Kopitar 1., Pearson 2., Martinez 17.



BOSTON - DETROIT * 4:3

NY ISLANDERS - COLUMBUS 4:2

PITTSBURGH - ST. LOUIS 0:3

MONTREAL - CALGARY 5:1

OTTAWA - WASHINGTON 3:0

NASHVILLE - BUFFALO * 4:5

WINNIPEG - SAN JOSE 3:4

CHICAGO - TAMPA BAY 2:5

MINNESOTA - DALLAS ** 2:3



* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 25. januarja:

DETROIT - TORONTO

NY RANGERS - PHILADELPHIA

COLORADO - VANCOUVER

ANAHEIM - EDMONTON

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 49 29 13 7 65 OTTAWA SENATORS 46 26 15 5 57 BOSTON BRUINS 51 24 21 6 54 TORONTO MAPLE LEAFS 45 22 14 9 53 FLORIDA PANTHERS 49 20 19 10 50 BUFFALO SABRES 47 20 18 9 49 DETROIT RED WINGS 48 20 19 9 49 TAMPA BAY LIGHTNING 49 22 22 5 49 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 48 32 10 6 70 COLUMBUS BLUE JACKETS 47 32 11 4 68 PITTSBURGH PENGUINS 47 30 12 5 65 NEW YORK RANGERS 48 31 16 1 63 PHILADELPHIA FLYERS 48 23 19 6 52 NEW YORK ISLANDERS 46 20 17 9 49 CAROLINA HURICANES 47 21 19 7 49 NEW JERSEY DEVILS 49 20 20 9 49 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 47 31 11 5 67 CHICAGO BLACKHAWKS 50 30 15 5 65 NASHVILLE PREDATORS 48 23 17 8 54 ST. LOUIS BLUES 48 24 19 5 53 DALLAS STARS 49 19 20 10 48 WINNIPEG JETS 51 22 25 4 48 COLORADO AVALANCHE 45 13 30 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 49 31 16 2 64 ANAHEIM DUCKS 50 27 14 9 63 EDMONTON OILERS 49 26 15 8 60 CALGARY FLAMES 51 24 24 3 51 LOS ANGELES KINGS 48 23 21 4 50 VANCOUVER CANUCKS 48 22 20 6 50 ARIZONA COYOTES 47 15 26 6 36

R. K.