Peticija proti plačljivim prenosom tekmovanj v plezanju

6. april 2017 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Začenja se nova sezona v športnem plezanju. V soboto bo v Meiringenu v Švici tekma v balvanskem plezanju, na kateri bo nastopilo deset Slovencev.

Poleg Janje Garnbret in Domnam Škofica, ki sta imeli lani sijajni sezoni v težavnostnem plezanju (bila sta zmagovalca svetovnega pokala), bodo tekmovali še še Katja Kadič, Julija Kruder, Vita Lukan v ženski ter Martin Bergant, Jernej Kruder, Anže Peharc, Zan Sudar in Gregor Vezonik v moški konkurenci. Najvišje uvrščeni Slovenec v balvanskem plezanju v seštevku discipline je bil lani Jernej Kruder na desetem mestu. Najboljši dosežek je dosegel z osmim mestom na tekmi v Vailu.



Slovenska reprezentanca v športnem plezanju deluje pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena, ki bo junija izbral tudi slovensko zasedbo za nastope na tekmah svetovnega pokala v težavnosti, ter trenerjev Luke Fonda in Urha Čehovina. Poleti se bodo tekmovalci pomerili tudi na evropskem prvenstvu v dveh delih. Campitello di Fassa bo 30. junija in 1. julija gostila evropsko prvenstvo v težavnosti, München pa 18. in 19. avgusta evropsko prvenstvo v balvanih. Na svetovnih igrah, ki bodo julija v Wroclawu, bodo Slovenijo zastopali Janja Garnbret, Mina Markovič in Domen Škofic.

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je pred začetkom sezone poskrbela za veliko vznemirjenje v športno-plezalni srenji. Prenosi tekem za svetovni pokal bodo odslej plačljivi, medijski partner FloSports bo uporabnikom za dostop do prenosov tekem pod okriljem IFSC zaračunal 20 ameriških dolarjev mesečno oziroma 150 ameriških dolarjev letno. Novica je razburila športnoplezalno javnost ter sprožila močan odziv na družabnih omrežjih, na spletni strani change.org je zaživela tudi peticija proti plačljivim prenosom tekmovanj.

Po švicarski premieri bo sledila azijska turneja s tekmami na Kitajskem in Japonskem. Junija gredo plezalci v Vail in v Indijo, balvanska sezona pa se bo končala v Münchnu, s svetovnim prvenstvom in finalom svetovnega pokala v balvanih.

Začetek sezone v težavnosti bo v Villarsu v Švici (7. in 8. julija), nato pa bodo sledile tekme v Chamonixu (12. in 13. julija), Brianconu (28. in 29. julija), Arcu (25. in 26. avgusta) in Edinburghu (23. in 24. septembra), oktobra bosta dve tekmi na Kitajskem, tradicionalno pa bo finale v Kranju (11. in 12. novembra).

