Peto mesto ne prinaša svetovnega prvenstva

24. januar 2018 ob 09:25,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 13:38

Varaždin

Slovenske rokometaše 20 ur po brilijantni zmagi nad Španijo v Varaždinu čaka obračun s Čehi, na katerem si lahko z zmago zagotovijo najmanj boj za končno peto mesto evropskega prvenstva na Hrvaškem, v igri pa je tudi še polfinale.

Slovenija bi se v polfinale uvrstila ob zmagi nad Češko, zmagi Danske nad Makedonijo (ali remiju) in remiju na zadnji tekmi med Nemčijo in Španijo. V tem primeru bi bila Slovenija najboljša v krogu treh reprezentanc (Španija, Nemčija) s po petimi točkami. Slovenci imajo namreč iz medsebojnih dvobojev tri točke, Nemci dve, Španci pa eno. Prvo mesto bi pripadlo Danski.

Postavi Slovenije in Češke



Resda remi med Nemci in Španci ni najbolj verjeten, a to prvenstvo je že pokazalo, da je treba upati in verjeti do konca. Vsekakor pa bi zmaga nad Čehi Slovencem z veliko verjetnostjo prinesla tretje mesto v skupini, saj ni pričakovati, da bi upehani Makedonci lahko presenetili rdeče-beli danski "dinamit".

Na SP neposredno le ena reprezentanca, ne tri

Tretje mesto v skupini II pomeni boj za končno peto mesto, za katero se bo v petek ob 15.30 igralo v Zagrebu proti tretjeuvrščeni ekipi iz skupine I. Peto mesto pa ne bo prineslo neposredne uvrstitve na svetovno prvenstvo. Sprva je bilo predvideno, da se bodo na svetovno prvenstvo uvrstile najboljše tri ekipe z evropskega prvenstva, s tem, da so gostiteljici svetovnega prvenstva Danska in Nemčija ter branilka naslova Francija tja že uvrščene. Torej če se vse tri reprezentance uvrstijo v polfinale, potem se sprostijo še tri mesta, tako da bi se tudi 5. in 6. reprezentanca tja uvrstili oziroma 5. reprezentanca, če bi se v polfinale uvrstili dve od njih. A Evropska rokometna zveza (EHF) je pred kratkim spremenila pravila, tako da se po spremenjenem pravilniku na SP neposredno uvrsti le ena reprezentanca z evropskega prvenstva v Zagrebu. Poleg tega bosta podeljena še dva t. i. wild carda. Torej pomeni boj za peto mesto le tekmo za prestiž ...

"V pravilih Evropske rokometne zveze je navedeno, da se iz vseh moških in ženskih evropskih tekmovanj na svetovno prvenstvo neposredno uvrstijo tri reprezentance. Ko smo to preverili na EHF, smo dobili odgovor, da je predsedstvo EHF sprejelo drugačno odločitev, ki pravi, da se na SP neposredno uvrsti le ena reprezentanca z letošnjega EP," je dejal direktor slovenske reprezentance Uroš Mohorič.

"Samo prvo mesto bo direktno vodilo na SP," je potrdil JJ Rowland, vodja odnosov z javnostmi na Evropski rokometni zvezi. Dodal je, da je o tem odločal izvršni odbor EHF, spremembo pa so sprejeli zaradi vseh reprezentanc, ki igrajo v kvalifikacijah in zaradi mest, ki jih ima na voljo Evropa na turnirju, upoštevajoč reprezentance Nemčije, Danska in Francije.

Kavtičnik: Čehi imajo še manj počitka

V vsakem primeru pa mora Slovenija najprej premagati Čehe, nato pa pridejo na vrsti kalkulacije. "Smo reprezentanca, ki bi morala premagati Češko. A Čehi so sijajni. So presenečenje turnirja. Všeč mi je, kako igrajo," je o Čehih dejal slovenski selektor Veselin Vujović, kapetan Vid Kavtičnik pa je dodal: "Čehi imajo še manj počitka kot mi. Jaz upam, da bomo ponovili še eno dobro predstavo, da nas bo občinstvo prav tako bodrilo kot proti Špancem, in gremo na zmago."

Čehi so se proti Makedoniji vrnili po -5

Češka je proti Makedoniji pokazala izjemen značaj, saj je še v 43. minuti zaostajala s 15:20. A Čehi so vztrajno zmanjševali zaostanek in v 54. minuti z Jakubom Hrstko izenačili. Odločilni zadetek je nato v 59. minuti zabil Stanislav Kasparek, ki je dosegel šest golov. V zadnji sekundi je češki vratar Tomaš Mrkva ubranil sedemmetrovko Dejanu Manaskovu! Prvi strelec tekme pa je bil z osmimi zadetki Pavel Horak. Najboljši strelec ekipe je sicer organizator igre Ondrej Zdrahala, ki je na petih tekmah dosegel 33 golov, Kasparek jih je dodal 23, Horak pa 20. Čehi so prvenstvo začeli z visokim porazom proti Španiji (32:15), nato pa že v naslednji tekmi premagali olimpijske prvake Dance (28:27). V tekmi za napredovanje so gladko opravili z Madžari (33:27), v prvi tekmi drugega dela pa so se dolgo upirali Nemcem (22:19).

SKUPINA II

Sreda ob 16.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

Ob 18.15:

MAKEDONIJA - DANSKA



Ob 20.30:

NEMČIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ŠPANIJA 4 2 0 2 +20 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 ČEŠKA 4 2 0 2 -18 4 SLOVENIJA 4 1 1 2 +1 3 MAKEDONIJA 4 1 1 2 -11 3



SKUPINA I

Sreda ob 16.00:

SRBIJA - BELORUSIJA

Ob 18.15:

ŠVEDSKA - NORVEŠKA

Ob 20.30:

HRVAŠKA - FRANCIJA

Lestvica: FRANCIJA 4 4 0 0 +23 8 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 ŠVEDSKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 BELORUSIJA 4 0 0 4 -23 0 SRBIJA 4 0 0 4 -29 0

Iz Varaždina Aleš Vozel