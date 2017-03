Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Olivier Giroud je na začetku drugega polčasa zadel za 2:0. Foto: Reuters Prvič po letu 1914 je v četrtfinalu Pokala FA igral petoligaš. Lincoln City je v uvodnih krogih izločil drugoligaša Ipswich Town in Brighton, v osmini finala pa je šokiral Burnley na stadionu Turf Moor (0:1). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Petoligaš Lincoln nemočen na Emiratesu - Arsenal v polfinalu

Manchester City izločil Middlesbrough

11. marec 2017 ob 21:00

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so v četrtfinalu Pokala FA odpravili petoligaško ekipo Lincoln City s 5:0. Topničarji so malce popravili vtis po polomu v Ligi prvakov proti Bayernu.

Vse od torka zvečer je bilo zelo burno v Londonu, Arsene Wenger je prejel številne kritike. Pred tekmo je 200 navijačev pozivalo vodstvo kluba, da ne podaljša pogodbe s 67-letnim Francozom, ki se izteče poleti. Bayern je v drugem polčasu zmlel Arsenal in še drugič v treh tednih slavil s 5:1 v osmini finala Lige prvakov. Topničarji lahko sezono rešijo le s 13. pokalno lovoriko.

Walcott zadel tik pred odmorom

V prvem polčasu je Lincoln prikazal zelo dobro igro, Nathan Arnold je bil celo blizu vodilnemu zadetku, a je njegov strel obranil Petr Čech. V sodnikovem dodatku prvega polčasa se je Theo Walcott najbolje znašel v gneči pred vrati gostov, streljal je z desno nogo z 12 metrov, žoga je malce spremenila smer in končala v mreži.

Gostje nemočni v drugem polčasu

V drugem polčasu je gostom pošla sapa, Hector Bellerin je lepo našel Olivierja Girouda, ki je zlahka povišal na 2:0. V 58. minuti je Kieran Gibbs z leve strani podal pred vrata, kjer je Luke Waterfall zatresel lastno mrežo.

Arsenal se je razigral in v 72. minuti se je Alexis Sanchez po samostojnem prodoru odločil za strel z roba kazenskega prostora, žogo je z desno nogo mojstrsko zavrtinčil v malo mrežico. Čilenec je tri minute zatem še podal do Aarona Ramseyja, ki je prišel sam pred vratarja Paula Farmana, ga preigral in zatresel prazno nebranjeno mrežo.

Gostitelji so imeli veliko premoč (streli 23:4, v okvir vrat 7:2, koti 10:2, posest žoge 77:23 %).

Pokal FA, četrtfinale:

Middlesbrough - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Silva 3., Agüero 67.



ARSENAL - Lincoln City 5:0 (1:0)

Walcott 45., Giroud 53., Waterfall 58./ag, Sanchez 72., Ramsey 75.

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Oxlade-Chamberlain (27./Özil), Xhaka (61./Coquelin), Ramsey, Walcott, Giroud (65./Perez), Sanchez.

Lincoln City: Farman, Wood, Waterfall, Raggett, Habergham, Arnold, Woodyard, Power, Hawkridge (78./Marriott), Rhead (66./Ward), Muldoon (54./Margetts).

Sodnik: Anthony Taylor





Nedelja ob 15.00:

TOTTENHAM - MILLWALL



Ponedeljek ob 20.45:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

A. G.