Petra Majdič

14. februar 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

S spraševanjem laične javnosti, ali bi si Vesna Fabjan zaslužila nastop v klasičnem šprintu ali ne, smo po nepotrebnem naredili krivico nekaterim tekmovalkam in jim naložili preveliko breme. Stroka je jasno povedala, kaj je cilj, in ekipo določila na podlagi izidov v prejšnjih letih in letošnji sezoni.

Za ekipo je odgovoren trener. On postavi ekipo, jo zagovarja in stoji za njo. Treba je ljudem povedati, kaj smučarski tek pravzaprav je. Na vsakih olimpijskih igrah je izmenjaje na sporedu šprint v drugi tehniki. V Sočiju smo imeli šprint v prosti tehniki, tokrat je bil v klasični. To je takšna razlika, kot da bi kolesarji tekmovali v gorskem kolesarstvu ali cestnem kolesarstvu. Seveda so vsi kolesarji, a je v obeh disciplinah res izjemna razlika. Nekateri obvladajo obe tehniki, nekateri eno boljše, drugo slabše.

Petra Majdič v oddaji Olimpijski park na TV Slovenija o neuvrstitvi Vesne Fabjan v slovensko ekipo za šprintersko preizkušnjo na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Italijanski trener v slovenski tekaški reprezentanci Stefano Saracco nanjo ni računal, čeprav je pred štirimi leti osvojila bronasto medaljo v Sočiju. A tokrat je bila tekma v klasičnem, ne v prostem koraku. Anamarija Lampič je v torek zasedla 7. mesto, Katja Višnar 16., Alenka Čebašek 30., Nika Razinger pa 52.

Celotno oddajo si lahko ogledate v spodnjem videu, pogovor z Majdičevo traja od 4:15 do 19:55!

