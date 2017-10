Petrol Olimpija brez rezultatskega pritiska, a z jasnimi željami

V Strasbourgu v postavi tudi že Lorbek

10. oktober 2017 ob 12:05

Košarkarji Petrola Olimpije so edini slovenski predstavniki v letošnji sezoni evropskih tekmovanj. Prvič bodo zmaji zaigrali v Fibini ligi prvakov.

Potem ko so Ljubljančani kar 19 sezon igrali v Evroligi, zadnja štiri leta pa v Evropskem pokalu, so zdaj člani Fibine lige prvakov, ki vstopa v drugo sezono. Fiba je po nesoglasju z Eco želela konkurirati Ulebovemu Evropskemu pokalu (Evroliga je jasno nedosegljiva), toda vendarle je Liga prvakov, čeprav v njej nastopa nekaj zelo kakovostnih moštev, po rangu še vedno tretja v Evropi. Glede na konkurenco v tem tekmovanju je Olimpija dobila atraktivno skupino in zanimive nasprotnike. Lani je v Fibini ligi prvakov igral Helios, ki je z le zmagama nad danskim Bakken Bears tekmovanje zaključil po skupinskem delu.

V Ljubljano letos prihajajo Banvit iz Bandirme s prvim centrom slovenske reprezentance Gašperjem Vidmarjem in slovenskim strokovnjakom na klopi Sašem Filipovskim, ki je lani celo osvojil turški pokal, Reyer Venezia, ki je lani po 74 letih postala italijanski prvak, francoski podprvak Strasbourg, eden izmed trojice atenskih velikanov AEK, madridski Estudiantes, nemški Bayreuth in poljska Rosa Radom. V drugi del tekmovanja se prebijejo štiri najboljše ekipe iz skupine, peto in šesto mesto pa vodita v Fibin evropski pokal. Naslov brani španski Canarias, ki je znan pod sponzorskim imenom Iberostar Tenerife. V finalu je lani ugnal Banvit, na zaključnem turnirju pa je nastopil tudi beneški Reyer.

Želja je napredovanje v drugi del

"Venezia je izredno močna, enako velja za Banvit, po imenih in proračunu pa tudi Strasbourg. Za AEK še nimam pravega občutka. Po zasedbi je zelo soliden. Bayreuth, Rosa in Estudiatnes so po ekipah tam nekje kot mi. Venezia in Banvit nekoliko izstopata, Strasbourg pa smo tudi videli, koliko denarja je vložil, ko je francoska liga objavila proračune. Ta znaša 7,5 milijona evrov, od tega za neto plače 2,5 milijona evrov, da bomo imeli malce občutka o čem govorimo," je povedal Gašper Okorn, trener Olimpije, ki ima za primerjavo proračun dobra dva milijona evrov.

Kot so pri Olimpiji napovedali ob predstavitvi ekipe, je ključni cilj v naslednjih treh sezonah sanirati dolg, ki znaša še okoli milijona evrov, hkrati pa imajo tudi jasno zastavljene tekmovalne cilje, ki bodo iz leta v leto višji. V tej sezoni je ob osvojitvi domačih lovorik cilj končati Ligo ABA v zgornji polovici, v Ligi prvakov pa konkretnega cilja ni, zmaji bodo šli, kot pravijo, iz tekme v tekmo. Je pa ob teh besedah predsednika Tomaža Berločnika Okorn pristavil, da "gremo načeloma iz tekme v tekmo, a ne bomo hlač slekli pred nikomer in bomo potihoma lovili četrto mesto, ki vodi v nadaljevanje". "Brez pritiska, a si želimo to četrto mesto. Ne igramo Lige prvakov samo zato, da igramo v Evropi in da malce potujemo ter se gremo turiste. Želimo v drugi krog," je dodal ljubljanski trener.

Okrepitev že prišla, pod obročem pa še vrzeli

"Veselimo se Lige prvakov, ki bo zanimivo tekmovanje. Začenjamo v Strasbourgu, ki ima dobro ekipo. Lani je igral v finalu francoskega prvenstva. Ima kakovostno zasedbo in nasploh bo to tekmovanje dober izziv za vse nas," je dejal prvi organizator igre Talor Battle, ki se je podobno kot Jordan Morgan izkazal za dobro okrepitev. Ob Gregorju Hrovatu sta nova Američana do zdaj letos pokazala največ. Zagotovo ima nekaj rezerv še Devin Oliver, je pa Olimpija že dobila novo okrepitev, saj bo Okorn že v Strasbourgu lahko računal na Domna Lorbka, ki bo v ekipo prinesel potrebne izkušnje. Na zunanjih položajih so zdaj zmaji dobro pokriti, vrzeli pa so pod obročem. Morgan in Oliver sta kakovostna posameznika za raven, ki jo Olimpija igra, a prave pomoči s klopi ni in ostala dva zelo težko nadomestita omenjena Američana. Je pa Berločnik ob predstavitvi ekipe dejal, da se bo morda Olimpija okrepila z enim ali dvema košarkarjema, eden je torej že prišel.

Prvi test torej zmaje čaka v sredo ob 20.30 v Franciji. Strasbourg je v treh krogih državnega prvenstva dvakrat zmagal. Na kolena je spravil tudi Levallois z izvrstnim slovenskim reprezentantom Klemnom Prepeličem. V vrsti francoskega selektorja Vincenta Colleta je prvi strelec nekdanji poljski reprezentant David Logan, nevarna sta prav tako Michael Dixon in Louis Labeyrie, ki sta na letošnjem EuroBasketu zastopala Gruzijo oziroma Francijo. Dres Strasbourga nosi tudi nekdanji zmaj Zack Wright.

