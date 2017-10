Petrol Olimpija do uvodne zmage po napetem podaljšku

Košarkarji Petrola Olimpije so v uvodnem krogu Lige ABA premagali Igokeo s 95:93 po podaljšku. Gostje so zaostajali večji del, odlično pa so odigrali končnico in izsilili dodatnih pet minut.

Šest minut pred koncem tekme so gostitelji pred 1.000 gledalci v Stožicah vodili s 75:63 in kazalo je na zanesljivo zmago. Tri sekunde pred koncem je Vuk Radivojević izenačil na 83:83, Gregorju Hrovatu pa ob pisku sirene ni uspelo odločiti srečanja. V podaljšku sta blestela Jordan Morgan in Talor Battle. Najboljši strelec tekme je bil ameriški organizator igre Igokee Desmond Washington s 35 točkami.

Washington neustavljiv

Igokea je vodila le v uvodnih minutah, nato pa je Olimpija odlično končala prvo četrtino in v 12. minuti po košu Hrovata (do odmora je nanizal 11 točk) povedla že s 27:15. Goste je v igri držal izjemni Washington, ki je zadel dve trojki zapored in z delnim izidom 0:15 je Igokea celo prevzela vodstvo. Konec prvega polčasa je znova pripadel Olimpiji, ki je na odmor odšla s štirimi točkami naskoka (39:35).

Zmaji zelo blizu zmage že v rednem delu

Ob koncu tretje četrtine je Dražen Bubnić z dvema zaporednima trojkama povišal na 62:53. Prednost je zmajem uspelo še povišati sredi zadnjega dela igre, ko je Jan Špan zadel izza črte za 73:61. Gostje so prikazali najboljšo igro v zadnjih petih minutah rednega dela. Đorđe Milošević je s trojko znižal na le 78:81 in pozneje še na 81:83. V zadnjem napadu je Olimpija izgubila žogo, Radivojević je tri sekunde pred koncem izenačil.

Igokea je dosegla prve štiri točke v podaljšku, vendar sta Morgan in Battle poskrbela za preobrat (92:89). Igokea se ni predala, Marko Ljubičić in Radivojević sta zgrešila izza črte za izenačenje in Battle je s prostim metom potrdil težko prigarano zmago.

V prejšnji sezoni je Olimpija izgubila obe medsebojni srečanji. V Laktaših je izgubila s 73:72, v Stožicah pa z 81:80. Drugi krog bo na sporedu od torka do četrtka. Olimpija bo v četrtek gostovala v Zagrebu pri Ciboni.

Okorn: Kaj nam je tega treba ...

"Odkrito lahko rečem, kaj nam je tega treba. Mislim, da smo razen tiste serije 15:0, ki jo je Igokea naredila v drugi četrtini, vse do zadnjih štirih minut odigrali dobro. Na naši strani je bilo prisotno preveč nervoze, kar se je odražalo pri metu za tri točke. Imeli smo veliko odprtih metov, ki smo jih zapravili. Zgrešili smo tudi veliko lahkih košev izpod obroča, zabijanja, polaganja. Če vse to seštejemo, pa dodamo dejstvo, da smo štiri minute do konca vodili za osem točk, je treba tekmo samo uspešno pripeljati do konca. Bili smo boljši nasprotnik, ampak smo dovolili Igokei, da si postreže z zmago. Zadovoljen sem z reakcijo igralcev v podaljšku. Naučiti se moramo kako tekmo varno pripeljati do konca, ko imamo prednost. Z zadnjimi štirimi minutami tekme ne smemo biti zadovoljni. Vse bomo natančno analizirali in verjamem, da do naslednje tekme lahko določene stvari popravimo," je poudaril trener Gašper Okorn.

Bajić: Težko je zmagati, če izgubiš 20 žog

Trener gostov Dragan Bajić je dodal: "Olimpija je bila boljša večji del tekme. Na koncu smo prišli do napete končnice, ampak težko zmagaš v Ligi ABA, če izgubiš dvajset žog. Nismo se držali dogovorov in imeli smo veliko težav z njihovo agresivno obrambo. Pozabiti moramo ta poraz, se naučiti iz napak in se pripraviti na naslednjo tekmo."

1. krog:

PETROL OLIMPIJA - IGOKEA

* 95:93 (21:13, 18:22, 23:18, 21:30)

1.000; Morgan (11 skokov) in Hrovat po 20, Battle 16, Oliver 14, Špan 13, Bubnić 8, Radulović in Kastrati po 2; Washington 35 (10/19 za dve, 4/8 za tri), Milošević 19, Radivojević in Šibalić po 8, Rikić 7, Gajić 6, Jevtović in Ljubičić po 4, Glogovac 2.

* - po podaljšku

CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

74:67 (17:24, 22:13, 22:12, 13:18)



MZT SKOPJE - PARTIZAN

92:89 (26:25, 16:23, 21:19, 29:22)



BUDUĆNOST - ZADAR

87:85 (22:19, 22:19, 17:14, 26:33)



MEGA BEMAX - CIBONA

95:88 (31:22, 26:26, 23:19, 15:21)



CRVENA ZVEZDA - MORNAR

88:77 (19:12, 28:18, 23:20, 18:27)

