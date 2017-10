Petrol Olimpija iz Zagreba praznih rok

Cibona se je odlepila v tretji četrtini

5. oktober 2017 ob 18:00

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 20:37

Zagreb

Košarkarji Petrola Olimpije so v novi sezoni doživeli prvi poraz, potem ko jih je v 2. krogu Lige ABA v Zagrebu premagala Cibona s 96:85.

Olimpija je dobro odprla tekmo in vodila večji del prve četrtine. Največ z 21:16, potem ko je dva prosta meta zadel Gregor Hrovat, ki je bil z devetimi točkami najboljši strelec zmajev v tem delu tekme. Tudi v nadaljevanju so Ljubljančani držali korak z gostitelji. V 16. minuti je bil izid še izenačen (40:40), nato pa so domači do odmora ušli na 52:46.

Cibona v drugi del z izidom 7:0

Cibona je drugi polčas odprla s petimi zaporednimi točkami Clevelanda H. Melvina in košem Luke Žorića za 59:46 po vsega dobri minuti igre. Trener Ljubljančanov Gašper Okorn je vzel minuto odmora. Ta ni pomagala, saj je prednost Cibone v 25. minuti narasla na +16 (63:47). Slabi obrambi Olimpije sta največ težav povzročala Melvin in Marko Tomas. Do konca četrtine so zmaji vendarle uspeli prepoloviti zaostanek (75:67).

Žorić polnil ljubljanski koš

V zadnji četrtini so zmaji neuspešno lovili priključek. Ko je Luka Žorić, ki se je razigral v drugem polčasu in dosegel 18 točk, v 36. minuti s štirimi zaporednimi točkami poskrbel za +12 (83:71), je Okorn znova vzel minuto odmora. Po njej je Erjon Kastrati s trojko vlil nekaj upanja, a je takoj vrnil Rozić. Vse upa zmajev je z zabijanjem za 90:76 dve minuti pred koncem razblinil Melvin.

Melvin, Tomas in Žorić so bili z 18 točkami najboljši pri domačih, medtem ko je pri gostih s 26 točkami izstopal Jordan Morgan. Hrovat jih je dodal 17.

KOŠARKA



LIGA ABA



2. KROG

CIBONA - PETROL OLIMPIJA

96:85 (28:30, 24:16, 23:21, 21:18)

Melvin, Tomas in Žorić 18, Bilinovac 12, Rozić 11; Morgan 26, Hrovat 17, Kastrati 11, Oliver 10.



Danes ob 20.00:

IGOKEA - BUDUĆNOST



FMP ŽELEZNIK - MZT SKOPJE 100:72



MORNAR - PARTIZAN 83:81



ZADAR - CEDEVITA 76:92



CRVENA ZVEZDA - MEGA BEMAX 90:80

Lestvica: CEDEVITA 2 2 0 +23 4 CRVENA ZVEZDA 2 2 0 +21 4 FMP 2 1 1 +21 3 CIBONA 2 1 1 +4 3 MEGA BEMAX 1 1 1 -3 3 MORNAR 2 1 1 -9 3 PETROL OLIMPIJA 2 1 1 -9 3 MZT SKOPJE 2 1 1 -25 3 BUDUĆNOST 1 1 0 +2 2 PARTIZAN 2 0 2 -5 2 ZADAR 2 0 2 -18 2 IGOKEA 1 0 1 -2 1

A. V.