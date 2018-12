Petrol Olimpija popustila v zadnji četrtini

Krka bo v ponedeljek gostila Cibono

7. december 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 21:33

Zagreb - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 10. krogu Lige ABA (pričakovano) izgubili na gostovanju pri Cedeviti s 95:82. A še po treh četrtinah je semafor kazal le 70:69 za domače.

Zagrebčani so nato zadnji del odprli z delnim izidom 9:0 in zlomili odpor Ljubljančanov. Ti so se večji del srečanja v dvorani Dom sportova dobro držali. V prvi četrtini so vodili s 24:15, a jih je Cedevita že do odmora ujela na 27:27.

Sledila je izenačena tekma, nato pa je Ljubljančanom v zadnjem delu očitno zmanjkalo zbranosti in tudi fizične moči. Jan Špan je bil z 20 točkami prvi strelec zmajev, tri več je na drugi strani dosegel James Bell.

Olimpija brez Lapornika, Tratnika, Radulovića ...

Petrol Olimpija je v Zagreb odpotovala brez Mihe Lapornika, ki je na torkovi tekmi z Ilirijo prejel močan udarec v predel kolka, Igorja Tratnika, Bojana Radulovića, Petra Vujačića in Jana Barbariča. Z ekipo je bil Erjon Kastrati, ki je v sredo prvič opravil trening brez omejitev, vendar še ni zaigral.

Iz kluba so v petek sporočili, da so se razšli z Jalkom Feltonom.

Drugi slovenski predstavnik v Ligi ABA Krka bo v ponedeljek gostila Cibono.

LIGA ABA



10. KROG



CEDEVITA - PETROL OLIMPIJA

95:82 (27:27, 22:21, 21:21, 25:13)

Bell 23, Cobbs 20, Katić 15; Špan 20, Begić 14, Badžim 11, Lazić 10.



Sobota ob 17.00:

IGOKEA - PARTIZAN

Ob 21.00:

FMP - MORNAR



Nedelja ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - ZADAR



Ponedeljek ob 18.00:

KRKA - CIBONA

Ob 21.00:

BUDUĆNOST - MEGA BEMAX

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 9 0 147 18 BUDUCNOST 7 2 72 16 MEGA BEMAX 7 2 32 16 CEDEVITA 6 4 61 16 PARTIZAN 4 5 5 13 FMP 4 5 -16 13 IGOKEA 4 5 -24 13 PETROL OLIMPIJA 3 7 -38 13 ZADAR 3 6 -25 12 CIBONA 3 6 -53 12 KRKA 3 6 -91 12 MORNAR 2 7 -70 11

A. V.