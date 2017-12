Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Roko Badžim je bil najučinkovitejši igralec Petrol Olimpije v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Petrol Olimpija slavila v Domžalah, Sixt Primorska pri Krki

Šenčur v gosteh boljši od Ilirije

10. december 2017 ob 21:01

Domžale - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Petrol Olimpije so dobili tekmo 9. kroga Lige Nova KBM. V domžalski športni dvorani so bili s 84:75 boljši od Heliosa.

Ljubljančani so tekmo dobro začeli. V uvodnih minutah so prišli do vodstva 8:2, ki pa je hitro skopnelo, predvsem po zaslugi nekdanjega člana ljubljanskega kolektiva Blaža Mahkovica, ki je bil v prvi četrtini nerešljiva uganka za gostujočo obrambo - v desetih minutah je dosegel 11 od skupno 26 točk (indeks 32).

Prav Mahkovic je bil tisti, ki je Domžalčane popeljal v prvo vodstvo (20:18), po trojki Jureta Močnika so vodili že za pet točk, kar je bilo tudi njihovo najvišje vodstvo na tekmi.

Gostitelji so dobili prvo četrtino, nato pa so nadzor nad rezultatom prevzeli gosti, ki so vodili vso drugo četrtino, Domžalčanom je še uspelo izenačiti na 36:36, ob koncu polčasa pa je Olimpija s trojko Domna Lorbka in košem Jordana Morgana pobegnila na +5.

V tretji četrtini je vodstvo povišala na +11, v četrti je vodila tudi z 12 točkami razlike. Gostitelji so se nekajkrat približali na šest točk zaostanka, 33 sekund pred koncem tudi na štiri, a je nato Lorbek zadel prosta meta, z 21 točkami najučinkovitejši ljubljanski igralec Roko Badžim (zadel je tudi pet trojk v sedmih poskusih) pa je s trojko postavil končni izid.

Liga Nova KBM, 9. krog:

ILIRIJA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

68:76 (15:10, 18:20, 20:18, 15:28)

Modrić 18, Šiško 15; Rebec 19, Murić 17

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

75:84 (23:22, 13:19, 17:21, 22:22)

Mahkovic 26, Močnik 19; Badžim 21, Lorbek 18, Morgan 17.

KRKA - SIXT PRIMORSKA

66:79 (14:15, 14:25, 20:17, 18:22)

Kovačevič in Bratož po 18; Joksimović 20, Vujasinović 14.

ROGAŠKA - ŠENTJUR

84:82 (22:21, 22:17, 14:23, 26:21)

Nikolič 33, Kosič 11; Bolčina, Williams 16.

HOPSI POLZELA - ZLATOROG

70:64 (23:12, 16:23, 12:18, 19:11)

Čup 21, Rotar 13; Lapornik 30.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 9 7 2 16 ROGAŠKA 8 6 2 14 ŠENČUR 8 5 3 13 PETROL OLIMPIJA 8 5 3 13 HOPSI POLZELA 9 4 5 13 ILIRIJA 8 4 4 12 ŠENTJUR 8 3 5 11 KRKA 8 3 5 11 HELIOS SUNS 8 3 5 11 ZLATOROG 8 1 7 9

M. L.