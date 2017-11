Izgubljene žoge, slaba obramba in skok - posledica nov poraz Olimpije

Morgan znova prvi strelec zmajev

15. november 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 22:29

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpija so v 6. krogu Lige prvakov v sloviti atenski dvorani Oaka klonili pred AEK-om (91:73) in ostajajo pri eni zmagi v tem tekmovanju.

Zmaji nadaljujejo z neprepričljivimi predstavami. Potem ko so v nedeljo prekinili negativni niz z zmago v Ligi ABA nad MZT-jem iz Skopja , pa so v Ligi prvakov bili znova brez moči. Hitro so domači košarkarji prevzeli pobudo in si priigrali tudi konkretnejšo prednost, ki je Ljubljančani niso več ogrozili. Olimpija je bila slaba v obrambi in že v prvi četrtini prejela 27 točk. Prav vse četrtine so sicer dobili Atenčani. Ob slabi obrambi so bili varovanci Gašperja Okorna tudi neprepričljivi v napadu, kjer so izgubili 20 točk, močno pa so izgubili tudi skok (40:25). Zmaji so se z AEK-om nazadnje srečali pred dobrimi 11 leti v Evroligi, ko so v Atenah slavili s 77:68. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so z rumeno-črnimi v zadnjih 16 letih odigrali osem tekem. Medsebojni izid je bil 4:4, Ljubljančani pa so dobili zadnje tri obračune.

Po izenačenem uvodu, ko je dve minuti pred koncem prve četrtine Jordan Morgan zabil za vodstvo Olimpije z 20:18, so Atenčani hitro prevzeli pobudo. V zadnjih dveh minutah so naredili delni izid 9:0. Kaznovali so ljubljanske nepozornosti, ki so v tem času ob zgrešenih metih izgubili še tri žoge, gostitelji pa so koš polnili v protinapadih. Ko je v 14. minuti Manny Harris zadel drugi prosti met, je bila domača prednost prvič dvomestna. AEK je naredil serijo 10:0, povedel tudi za 15, ob polčasu pa je bila razlika 11.

V drugem polčasu je bila slika podobna. Olimpija je prvi točki dosegla po dobrih treh minutah igre. Na manj kot deset točk zaostanka ni več prišla. Nekajkrat se je približala na 11, nazadnje devet minut pred koncem, a je AEK-a, osemkratni grški prvak, hitro razblinil kakršne koli dvome. Ko so do konca ostale še štiri minute, pobegnil na 19. Harris je bil s 26 točkami prvi strelec tekme. Pri Olimpiji jih je 21 dal Morgan, 13 pa jih je dodal Devin Oliver.

Pred reprezentančnim premorom Olimpijo v soboto čaka v jadranski ligi še gostovanje v Beogradu pri Partizanu, v ponedeljek pa bo v državnem prvenstvu gostila Šentjur. Zatem sledi desetdnevni premor, ki bo zmajem ob strnjenem urniku treh tekmovanjih prišel še kako prav, po njem pa naj bi se na parket vrnila tudi poškodovana organizatorja igre Talor Battle in Jan Barbarič, ki letos še ni zaigral.

6. krog:

AEK ATENE - PETROL OLIMPIJA

91:73 (27:20, 23:19, 22:20, 19:14)

Harris 26, Mavroeidis 15, Green in Larencakis po 13; Morgan 21, Oliver 13, Špan in Hrovat po 10, Lorbek 9, Badžim 8, Kastrati 2.

ROSA RADOM - STRASBOURG 63:74

BANVIT - ESTUDIANTES 82:80

Vidmar 15 za Banvit.



REYER VENEZIA - BAYREUTH 70:67

Lestvica: REYER VENEZIA 6 5 1 +39 11 STRASBOURG 6 4 2 +17 10 BANVIT 6 4 2 +13 10 ESTUDIANTES 6 3 3 +13 9 BAYREUTH 6 3 3 +12 9 AEK ATENE 6 3 3 +10 9 ROSA RADOM 6 1 5 -51 7 PETROL OLIMPIJA 6 1 5 -53 7

Tilen Jamnik