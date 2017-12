Petrol Olimpijo proti Banvitu pokopal slab začetek

Pri Ljubljančanih prvi strelec Jordan Morgan

19. december 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v Ligi prvakov doživeli šesti poraz, potem ko jih je v 9. krogu v Stožicah s 65:57 premagal turški Banvit, ki ga vodi Sašo Filipovski, zanj pa je v Ljubljani uspešno igral tudi Gašper Vidmar.

Gostje so v Stožicah hitro prevzeli pobudo. Po 4:5 v 3. minuti so namreč naredili delni izid 15:2 in se v 8. minuti odlepili na 20:6. Prevladovali so v vseh elementih igre. Imeli so natančen met, boljši skok, na drugi strani pa Ljubljančani niso našli rešitev za njihovo agresivno obrambo. Prva četrtina se je po trojki Gecima končala s 25:10 za goste. Tudi druga četrtina ni prinesla bistveno boljše igre Ljubljančanov. Izid polčasa je s trojko pol minute pred koncem postavil Devin Oliver (25:37).

Dve trojki Badžima za -2

V drugem delu so zmaji le pokazali boljši obraz. Pred zadnjo četrtino so razliko zmanjšali na -10 (41:51), nato pa je Roko Badžim šest minut pred koncem z dvema trojkama približal Ljubljančane le na -2 (51:53). Sledila sta dva zaporedna koša Gašperja Vidmarja (51:57), ki je kraljevala pod obročema. Olimpija se ni predala vse do konca, a preobrata ni zmogla.

Jordan Morgan je bil z 18 točkami prvi strelec zmajev, Devin Oliver jih je dodal 16. Na drugi strani je bil Vidmar ob Angelu Caloirau s 14 točkami najboljši strelec gostov.

10. januarja proti Bayreuthu

Olimpija bo v naslednjem krogu, 10. januarja, gostovala pri nemškem Bayreuthu.

Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije: "Začetek tekme je odločil srečanje. Iz klopi je zgledalo, kot da igramo v počasnem posnetku. Predvsem prvi dve četrtini. V nadaljevanju smo odigrali bolj agresivno. Nocoj je bil problem predvsem napad. Imeli smo priložnost za presenečenje, ko smo izgubljali zgolj za dve točki šest minut do konca. Ni nam uspelo, čestitke Banvitu za zmago."

Sašo Filipovski, trener Banvita: "Čestitke mojim igralcem za pomembno zmago. Imeli smo težave, ko se nam je poškodoval organizator igre, Petrol Olimpija pa je v tem trenutku odigrala odlično v obrambi. Izgubili smo preveč žog. Na koncu je v končnici sledila podobna predstava kot v Bandirmi. Izgubili smo skok in izgubili preveč žog v napadu. Z vsem ostalim sem lahko zadovoljen. Petrolu Olimpiji želim srečno v nadaljevanju sezone."

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA C, 9. krog



PETROL OLIMPIJA - BANVIT

57:65 (10:25, 15:12, 16:14, 16:14)

Morgan 18, Oliver 16, Hrovat 7, Badžim in Lorbek 6, Špan 4; Vidmar (met 7/10) v 27 minutah in Caloiaro 14, Taylor 13, Gecim in Thomas po 5, Kulig, Öncel in Rautins in Öncel 4, Altintig 2.

Prosti meti: 8/12; 10/11

Met za dve: 17/45; 17/31

Met za tri: 5/24; 7/26

Skoki: 43; 37



Lestvica: BANVIT 9 6 3 +34 15 REYER VENEZIA 8 5 3 +10 13 BAYREUTH 8 5 3 +24 13 STRASBOURG 8 5 3 +31 13 ESTUDIANTES 8 4 4 +7 12 AEK ATENE 8 4 4 +10 12 PETROL OLIMPIJA 9 3 6 -52 12 ROSA RADOM 8 1 7 -64 9

