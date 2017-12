Petrov: Potrebovali smo čas, da smo začeli igrati dobro košarko

Pregled iger slovenskih košarkarjev

25. december 2017 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na zadnjih desetih tekmah so košarkarji Krke vknjižili kar devet zmag. Zdaj laže dihajo v Ligi Nova KBM, v novoustanovljeni Ligi ABA 2 pa so celo na prvem mestu.

"Vesel sem, da se delo obrestuje, kdaj tudi z nekaj sreče, kot smo na primer videli na zadnji tekmi. Kot sem večkrat poudaril, ekipa je povsem nova, skoraj vsi igralci so novi in treba se je spoznati. Hkrati smo imeli nekaj težav s poškodbami. Potrebovali smo čas. Ekipa je potrebovala čas, da se je uigrala in da smo začeli igrati pravo košarko. Zdaj se počasi dvigujemo in zelo sem vesel, da smo ujeli tako dober ritem," je po četrtkovi zmagi v Stožicah (81:85) povedal Simon Petrov.

Krka, ki je sedemkrat postala državni prvak, med leti 2010 in 2014 petkrat zapored, je po lanski neuspešni sezoni prevetrila ekipo. Lansko sezono je sicer začela z osvojenim superpokalom, nato pa je v finalu pokala klonila pred Olimpijo, ki jo je izločila tudi v polfinalu državnega prvenstva, obenem pa so Novomeščani zasedli še zadnje mesto v Ligi ABA in se morali posloviti od jadranskega tekmovanja. Leto pred tem so se izpada komaj rešili v zadnjem krogu.

"Liga ABA 2 izvrstna zamisel"

Vendarle pa so v letošnji sezoni dobili priložnost, da nastopajo v regionalnem tekmovanju, saj je prvič organizirana Liga ABA 2. 12 najboljših moštev na področju nekdanje skupne države se meri v Ligi ABA, v ABA 2 pa nastopa prav tako 12 zasedb, tudi tri slovenske - ob Krki še Primorska in Rogaška - novomeška zasedba pa je trenutno v vodstvu. "Meni se zdi ta ABA 2 izvrstna zamisel. Za nas je ravno prav. Imamo težke tekme, igralci se kalijo in sem zelo zadovoljen, da igramo to tekmovanje, hkrati pa sem jasno tudi zelo vesel, kako nam gre," je povedal Petrov.

Krka, ki ima po desetih krogih le dva poraza, ima tako znova dve tekmi na teden, kar je za mlado novomeško zasedbo dobrodošlo: "Tako smo znova v enem tekmovalnem ritmu, ki mogoče pripravi te mlade igralce tudi za prvo Ligo ABA. Odločili smo se pravilno, ko smo vstopili noter." Prvo mesto prinaša tudi uvrstitev naprej v najvišji rang jadranskega tekmovanja: "Zagotovo razmišljamo tudi o tem. Seveda je sezona že zelo dolga, se ne obremenjujemo, a če bomo imeli priložnost, da posežemo po ABA ena, bomo to zagrabili z obema rokama."

Ekipa v večini sestavljena iz domačih igralcev

Po izpadu iz Lige ABA so pred sezono pri Krki povsem prevetrili moštvo. Vrnili so številne domače košarkarje in zadržali evropskega prvaka Žigo Dimca. V ekipi so štirje tujci, preostali pa fantje iz Novega mesta in okolice. Nekaj časa so potrebovali, da so se uigrali. Medtem ko so v Ligi ABA 2 igrali dobro (zdaj so nanizali pet zmag zapored), pa so imeli v državnem prvenstvu precej težav. Na prvih štirih srečanjih so slavili le enkrat. Nato pa je steklo in po štirih zmagah na zadnjih tekmah so v Ligi Nova KBM ujeli stik z najboljšimi.

Nazadnje so v državnem prvenstvu na kolena spravili Olimpijo, pred tem pa v ABA 2 Primorsko, kluba, ki imata v slovenskem prostoru najvišja proračuna. "Ti dve zmagi sta pika na i tej seriji in tudi lepa motivacija za naprej. V slovenski ligi smo bili malce v težavah, v ABA 2 pa nam je ves čas šlo. Ker smo bili rahlo neuspešni v Ligi Nova KBM, nam te zmage veliko pomenijo. Sploh ti dve, ki sta izjemno pomembni za samozavest in za naprej."

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 12. krog DP: Gaziantep - Gaziantep 85:72

9. krog Liga prvakov: Gaziantep - PAOK 65:77 6

23 0

3 (0/1 za dve, 1/2 za tri) 0

2 1

0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 13. krog DP: Andorra - Bilbao 99:91

9. krog Evropski pokal: Levallois - Andorra 99:92 24

16 10 (2/3 za dve, 1/6 za tri)

11 (3/4 za dve, 0/2 za tri) 4

3 2

0 Vlatko Čančar, Mega Leks (SRB)

12. krog ABA: Cibona - Mega 95:93 33 23 (5/7 za dve, 3/4 za tri) 5 2 Žiga Dimec, Krka (SLO)

11. krog DP: Olimpija - Krka 81:85



10. krog ABA 2: Krka - Ohrid 102:52 23

17 18 (8/14 za dve)

13 (6/9 za dve) 8

6 4

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Miami - New Orleans 94:109 30 13 (5/12 za dve, 0/3 za tri) 4 2 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

14. krog Evroliga: Efes - Olympiacos 58:61



13. krog Evroliga: Himki - Efes 86:68 26

28 0 (0/2 za dve, 0/1 za tri)

8 (1/3 za dve, 1/4 za tri) 0

1 2

2 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 14. krog Evroliga: Brose - Real 66:81

13. krog Evroliga: Real - Valencia 91:72 22 24 6 11 (2/3 za dve, 1/6 za tri)

7 (1/2 za dve, 1/6 za tri)

6 (2/2 za tri) 5

5

0 5

8

1 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 11. krog DP: Primorska - Zlatorog 93:77

10. krog ABA 2: Primorska - Rogaška 90:93 32

24 27 (5/7 za dve, 5/10 za tri)

10 (2/2 za dve, 2/5 za tri) 1

6 4

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 13. krog ABA: Olimpija - Cibona 78:80

11. krog DP: Olimpija - Krka 81:85 9. krog Liga prvakov: Olimpija - Banvit 57:65 35

34

30 11 (2/7 za dve, 2/6 za tri)

9 (4/8 za dve, 0/2 za tri)

7 (1/7 za dve, 1/4 za tri) 4

2

5 7

5

2 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 12. krog DP: Gaziantep - Gaziantep 85:72

1. krog, 2. del Fiba EC: Le Portel - Istanbul 86:49 26

25 9 (1/1 za dve, 2/5 za tri)

0 (0/2 za dve, 0/4 za tri) 8

4 6

3 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 11. krog DP: Primorska - Zlatorog 93:77 10. krog ABA 2: Primorska - Rogaška 90:93 ni igral

7 /

2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) /

0 /

0 Miha Lapornik, Zlatorog (SLO) 11. krog DP: Primorska - Zlatorog 93:77 38 19 (3/7 za dve, 2/6 za tri) 5 1 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 13. krog ABA: Olimpija - Cibona 78:80 11. krog DP: Olimpija - Krka 81:85

9. krog Liga prvakov: Olimpija - Banvit 57:65 30

17

25 8 (1/3 za dve, 2/3 za tri)

8 (1/1 za dve, 1/3 za tri)

6 (2/4 za dve, 0/5 za tri) 2

0

0 1

2

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 11. krog DP: Helios - Šentjur 92:68 35 28 (3/6 za dve, 2/6 za tri) 7 2 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) / / / / / Edo Murić brez kluba Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 14. krog Evroliga: Brose - Real 66:81

13. krog Evroliga: Žalgiris - Brose 88:84

11

12 0

5 (2/4 za dve) 1

0 2

1 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 11. krog DP: Rogaška - Ilirija 82:69

10. krog ABA 2: Primorska - Rogaška 90:93 31

31 26 (5/6 za dve, 4/6 za tri)

18 (2/7 za dve, 3/5 za tri) 13 7 4 2 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 9. krog Evropski pokal: Hapoel - Reggio Emilia 66:79 6 0 (0/2 za dve) 1 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 14. krog DP: Gravelines - Levallois 81:65

9. krog Evropski pokal: Levallois - Andorra 99:92 33

27 14 (3/7 za dve, 1/5 za tri)

17 (3/8 za dve, 3/7 za tri) 4

5 1

3 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan Matic Rebec, Jenisey Krasnojarsk (RUS) 9. krog Liga prvakov: Murcia - Jenisej 82:77 12 9 (3/6 za tri) 0 2 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 13. krog DP: Fuenlabrada - Canaias 79:68 10 5 (0/1 za dve, 1/4 za tri) 2 0 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

11. krog DP: Rogaška - Ilirija 82:69 38 18 (2/6 za dve, 4/10 za tri) 10 6 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR)

9. krog Liga prvakov: Olimpija - Banvit 57:65 27 14 (7/10 za dve) 4 1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 12. krog DP: Torino - Reggio Emilia 87:64

9. krog Evropski pokal: Darušafaka - Torino 75:77 22

25 16 (2/4 za dve, 4/6 za tri)

5 (1/4 za dve, 1/4 za tri) 6

6 3

3 Saša Zagorac, Sopron (MAD) ni igral

Tilen Jamnik