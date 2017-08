Petrović: 10 ali 15 let v Evropi ni bilo igralca, kot je Dončić

Dončić: Točke niso pomembne, če izgubimo

13. avgust 2017 ob 06:40

Opatija

Slovenska reprezentanca je na četrti pripravljalni tekmi pred EuroBasketom prvič klonila. Hrvaška je bila boljša s 85:81, tudi v Opatiji pa je sijala košarkarska zvezda Luka Dončić.

Komaj 18-letni mladenič še naprej navdušuje in je bil tudi na četrtem dvoboju prvi strelec. S predstavo, ko je v statistiko vpisal 27 točk (10/13 iz igre), od tega kar šest trojk, osem skokov in pet podaj, je dokazal, da že zdaj sodi v najvišji kakovostni rang evropske košarke. Hrvaška ima kljub številnim odpovedim odlično ekipo, Dončić pa se je tudi v obrambi dobro zoperstavil Bojanu Bogdanoviću, enemu najboljših evropskih košarkarjev v tem trenutku. Z nekaj domiselnimi potezami, ki so stvar navdiha in s katerimi mladenič poskrbi, da je vse videti tako preprosto, pa je dokazal, da se tudi proti najboljšim lahko na igrišču enostavno igra.

Hrvaški novinarji so ga po tekmi označili za "svetovno čudo", z izbranimi besedami pa je o njem govoril tudi selektor Hrvaške Aleksandar Petrović: "Neverjetno je videti fanta, ki pri teh letih dela to, kar Luka dela na parketu, in to v takih trenutkih - in na kakšen način. Mislim, da se že dolgo v Evropi ni pojavil igralec, ki bi bil tako kompleten, mentalno in atletsko. To je klasa nad vsem, kar se je na tem položaju v Evropi pojavilo v zadnjih desetih ali petnajstih letih. Klasa ali celo dve nad vsem. Res, vsa čast."

Petrović je bil zadovoljen z energijo svojih varovancev, še posebej v ključnih trenutkih, ko so, kot je dejal, odločile malenkosti. Izpostavil je slovensko zunanjo linijo in poudaril, da je zelo vesel za tri velike zmage v pripravljalnem obdobju, saj so Hrvati pred Slovenijo na kolena na turnirju v Franciji spravili gostitelje in Litvo. O tekmi s Slovenci je še dodal, da je bil za pripravljalni dvoboj to izvrsten obračun z veliko tekmovalnosti, v čemer so gledalci lahko uživali. Res je bil v Opatiji pravi obračun, podoben tistim, ki bodo na prvenstvu. Tudi vzdušje je bilo odlično. Glasni so bili slovenski navijači, ki jih ni bilo malo, hrvaški pa so tudi bučno pozdravili zmago in bili v končnici dvoboja zelo aktivni. Petrović se je še ozrl proti evropskemu prvenstvu in povedal, da je krog favoritov širok in je vsaj 12 reprezentanc, ki ob pravi igri lahko osvojijo kolajno. Za Slovenijo in Hrvaško je pristavil, da sta kandidatki za stopničke, a lahko tudi hitro izpadeta v izločilnih bojih. V osmini finala pričakuje osem izjemnih tekem, kjer nobeni ekipi ne bo lahko.

"Hrvaška ima eno najboljših ekip v Evropi in mislim, da smo se kar dobro odzvali na tej tekmi. Iz takih srečanj se lahko veliko naučimo. Hrvati so najboljši nasprotniki do zdaj in zato lahko iz tekme veliko potegnemo. Vsak dan trdo delamo in tudi napredujemo, da bomo na EuroBasketu čim boljši. Napredek je viden vsak dan in na vsakem treningu. Tudi sicer smo se zelo dobro ujeli kot ekipa. Trdo delamo, družimo pa se tudi v prostem času," je povedal Dončić.

Nadarjeni Ljubljančan je bil videti izjemno motiviran, po koncu tekme pa zelo razočaran zaradi poraza: "Ne more biti moja najboljša tekma, ker smo izgubili. Če izgubiš, ne more biti dobra tekme. Točke niso pomembne, če ne zmagaš, še posebej, ko so take napete tekme. Vsako tekmo vzamem na enak način in na vsaki je treba dati od sebe sto odstotkov." Dončić je pristavil, da je zadovoljen s strelsko formo, a verjame, da ima še prostora za napredek.

Dobro je svoje delo opravil tudi v obrambi, kjer je bil zadolžen za odličnega Bogdanovića: "Nisem ga ravno najbolje ustavil, če je dal 23 točk. Bogdanovića je res težko pokrivati, ker je izvrsten strelec, kot pravijo, "zlata roka". Težko zgreši in je treba biti ves čas zelo pozoren. Hrvaška ima eno najboljših ekip v Evropi. Mislim, da smo se kar dobro odzvali. Vsak dan napredujemo in trdo delamo, da bomo čim boljši na EuroBasketu. Dobro in čvrsto smo igrali v obrambi in mislim, da je to prava pot za naprej. Bogdanović in Šarić sta res izjemna košarkarja. Ni treba izgubljati besed. Dobro igrata v Ligi NBA, sta zelo talentirana in vse znata. Od boja z Bogdanovićem se lahko veliko naučim. Hrvaška ima poleg njiju še nekaj odličnih posameznikov. Simon je izvrsten in lahko razigrava soigralce. Dobra sta oba centra."

Prebudila sta se Murić in Prepelič

Na trenutke je Slovenija pokazala zelo dobro košarko, jasno pa je treba te trenutke pretvoriti v daljša obdobja. Na primer, ko si je priigrala nekoliko občutnejšo prednost, jo je po lastnih napakah ekspresno zapravila. Tokrat je stekel met z razdalje, a v končnici srečanja so Slovenci grešili izza črte. So pa dokazali, da so povsem enakovredni odlični Hrvaški, ki je pred dnevi premagala že Francijo in Litvo, torej reprezentanci, ki sodita med najmočnejše v Evropi. Veliko težav sta Slovencem povzročala res odlična Dario Šarić (25 točk, 13 skokov), ki je bil letos eden najboljših novincev v NBA-ju, in Bogdanović (23 točk), ki je bil ob odsotnosti Roka Ukića kapetan. Oba sta bila najboljša že ob prej omenjenih zmagah.

Ob sijajnem Dončiću se je strelsko izkazal Edo Murić, ki mu pred tem ni steklo. Dal je 20 točk in hkrati imel zelo zahtevno delo v obrambi, ko je pokrival Šarića. Tudi Klemen Prepelič je bil razpoložen z 12 točkami, izza črte je bil uspešen trikrat. Še vedno so Slovenci izgubili kakšno žogo preveč oziroma povsem po nepotrebnem, slabi pa so bili pri prostih metih, saj so jih iz 30 poskusov zgrešili kar 13. Težave je imel znova Gašper Vidmar (prosti meti 2/8), ki tokrat ni bil pri metu (2/7 iz igre), toda v svojem slogu se je prvi slovenski center izvrstno boril z visokimi hrvaškimi košarkarji. Tudi Dončić je proste metal le 1/4.

Iz Opatije

Tilen Jamnik