Petru Prevcu je odleglo - Slovenija vendarle na stopničkah

Kamil Stoch za rekordom Planice zaostal le tri metre

24. marec 2018 ob 09:08,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 12:10

Planica - MMC RTV SLO

Sobotni praznik poletov v Planici se je končal z zanesljivo zmago Norveške na ekipni tekmi. Nemčija je bila druga, Slovenija pa kljub slabšemu poletu Petra Prevca tretja.

Ko je Peter Prevc, zadnji od slovenske četverice, pristal le pri 217 metrih, se je prijel za čelado, saj se je bal, da so šle stopničke po zlu. Nemci, ki so bili po polovici druge serije še četrti, so Slovence sicer prehiteli, ne pa tudi Poljaki s sijajnim Kamilom Stochom, ki je imel največji daljavi obeh serij (248,5 in 244,5 m), v prvi pa je le za tri metre zaostal za rekordom planiške lepotice. Poljaki so na koncu zaostali štiri točke. Ko so se izidi izpisali na semaforju, je Petru Prevcu odleglo, navdušeni so bili tudi gledalci. Med Slovenci se je najbolj izkazal Domen Prevc (237 in 237,5 metra), ki je bil tretji najboljši posameznik ekipne tekme, za svetovnim prvakom v poletih Danielom Andrejem Tandejem (243,5/241,5) in Robertom Johanssonom (240,5/241,0).

Po prvi seriji Slovenija četrta

S soncem obsijana Planica je 20 tisoč gledalcem ponudila pravi šov mojstrov poletov, ki so znali izkoristiti odlične razmere. Domen Prevc je slovenske nastope odprl z 237 metrov dolgim poletom in po prvi skupini skakalcev je bila boljša le Norveška s Tandejem (243,5 m). V drugi skupini je navdušil Robi Kranjec in pristal pri 239,5 metra. Ker je bil Andreas Stjernen malce krajši (236,0), je bila Slovenija po polovici prve serije v vodstvu! Anže Semenič in Peter Prevc nista bila tako razpoložena, ob "polčasu" je bila Slovenija četrta, poleg Norvežanov so bili spredaj še Poljaki in Nemci.

DALJAVE SLOVENCEV PS 1. serija 2. serija Domen PREVC 231,0 m 237,0 m 237,5 m Robi KRANJEC 221,0 m 239,5 m 226,0 m Anže SEMENIČ 206,0 m 208,0 m 213,0 m Peter PREVC 210,0 m 215,0 m 217,0 m

Domen Prevc najboljši slovenski posameznik

V finalu je Domen Prevc znova dokazal, da je nesrečno ostal brez petkove posamične tekme, saj je poletel 237,5 metra in Slovenijo popeljal na drugo mesto. Robi Kranjec, ki je zadnji trenutek dobil priložnost v slovenski ekipi, sicer ni bil tako ekstremno dolg kot v prvi seriji, a vseeno dovolj (226 m), da je bila Janusova četverica druga. Anže Semenič (213 m) je, čeprav je spet zamudil odskok, v internem boju ugnal Dawida Kubackega (211 m), je pa zato na tretje mesto skočila Nemčija (Wellinger; 219,5 metra). V zadnji skupini skakalcev Peter Prevc sicer ni blestel, poletel je 217 metrov, a vseeno je bilo to dovolj, da je Slovenija po lanskem postu v Planici spet na stopničkah. Pomembno vlogo je odigral tudi slab doskok Stocha v finalu.

Ekipna tekma: točke 1. NORVEŠKA 1.620,2 Tande 243,5/241,5, Stjernen 236/225,5, Johansson 240,5/241, Forfang 242/240,5 2. NEMČIJA 1.482,9 Eisenbichler 235/234,Leyhe 214,5/214,5, Wellinger 212,5/219,5, Freitag 243/243 3. SLOVENIJA 1.474,5 D.Prevc 237,0/237,5, Kranjec 239,5/226, Semenič 208/213, P. Prevc 215/217 m 4. POLJSKA 1.470,5 5. JAPONSKA 1.455,8 6. AVSTRIJA 1.398,7 7. RUSIJA 1.196,5 8. ŠVICA 1.187,6 Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 818,2 2. POLJSKA 759,8 3. NEMČIJA 749,2 4. SLOVENIJA 748,2 D. Prevc 237,0, Kranjec 239,5 m, Semenič 208,0, P. Prevc 215,0 m 5. JAPONSKA 728,5 6. AVSTRIJA 706,4 7. ŠVICA 581,3 8. RUSIJA 572,8 9. ZDA 481,1 10. ITALIJA 475,2 Vrstni red Planica 7: točke 1. J.-A. FORFANG NOR 1.104,7 2. K. STOCH POL 1.082,6 3. R. JOHANSSON NOR 1.074,3 4. R. FREITAG NEM 1.043,8 5. S. KRAFT AVT 1.037,7 6. M. EISENBICHLER NEM 1.022,8 7. R. KOBAJAŠI JAP 1.009,5 8. D. KOBAJAŠI JAP 1.005,6 9. N. KASAI JAP 997,9 10. D. KUBACKI POL 996,5 ... . R. KRANJEC SLO . P. PREVC SLO

