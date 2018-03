Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Philadelphia je z zmago praktično potrdila nastop v končnici. Foto: Reuters Dodaj v

Philadelphia naredila uslugo tudi Los Angelesu

Kralji v noči na petek gostijo Arizono

29. marec 2018 ob 08:47

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Phialdelphie so naredili veliko uslugo borcem za končnico v Zahodni konferenci Lige NHL, saj so na gostovanju premagali Colorado z 2:1.

S tem Colorado ostaja na devetem mestu Zahoda, eno točko za St. Louisom, Los Angelesom in Anaheimom. Flyersi so oba gola dosegli v prvi tretjini in prednost ohranli do konca, čeprav je Colorado v 26. minuti ujel priključek.

V zadnjih petih minutah je izstopal vratar Petr Mrazek, ki je zaustavil vse strele ob silovitem naletu gostiteljev. Mrazek je sredi tekme zamenjal poškodovanega Michaela Neuvirtha in obranil vseh 17 strelov v svoja vrata.

Presenečenje večera je pripravila zadnjeuvrščena Arizona, ki je s 3:2 slavila v Las Vegasu. Prav Kojoti bodo v manj kot 24 urah po obračunu z Zlatimi vitezi naslednji tekmeci Los Angelesa v Staples Centru.

Redni del sezone v Ligi NHL se bo končal naslednjo soboto.

TORONTO - FLORIDA 4:3

WASHINGTON - NY RANGERS * 3:2

COLORADO - PHILADELPHIA 1:2

VEGAS - ARIZONA 2:3

* - podaljšek



Tekme 29. marca:

BOSTON - TAMPA BAY

BUFFALO - DETROIT

NEW JERSEY - PITTSBURGH

OTTAWA - FLORIDA

NASHVILLE - SAN JOSE

MINNESOTA - DALLAS

CHICAGO - WINNIPEG

CALGARY - COLUMBUS

VANCOUVER - EDMONTON

LOS ANGELES - ARIZONA

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 76 51 21 4 106 BOSTON BRUINS 75 47 17 11 105 WASHINGTON CAPITALS 77 46 24 7 99 TORONTO MAPLE LEAFS 77 46 24 7 99 PITTSBURGH PENGUINS 77 43 28 6 92 PHILADELPHIA FLYERS 78 39 25 14 92 COLUMBUS BLUE JACKETS 77 43 29 5 91 NEW JERSEY DEVILS 76 40 28 8 88 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 75 39 29 7 85 CAROLINA HURRICANES 77 34 32 11 79 NEW YORK RANGERS 77 33 35 9 75 NEW YORK ISLANDERS 77 32 35 10 74 MONTREAL CANADIENS 77 28 37 12 68 DETROIT RED WINGS 77 28 38 11 67 OTTAWA SENATORS 76 26 39 11 63 BUFFALO SABRES 76 24 40 12 60 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 76 49 16 11 109 WINNIPEG JETS 76 47 19 10 104 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 77 48 22 7 103 SAN JOSE SHARKS 77 44 23 10 98 MINNESOTA WILD 76 42 24 10 94 ST. LOUIS BLUES 76 43 28 5 91 LOS ANGELES KINGS 77 42 28 7 91 ANAHEIM DUCKS 77 39 25 13 91 -------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 77 41 28 8 90 DALLAS STARS 77 39 30 8 86 CALGARY FLAMES 77 35 32 10 80 EDMONTON OILERS 77 34 37 6 74 CHICAGO BLACKHAWKS 77 31 36 10 72 VANCOUVER CANUCKS 77 28 40 9 65 ARIZONA COYOTES 77 27 39 11 65

