Košarkarji Philadelphie so se po velikem preobratu veselili zmage nad Miamijem. Foto: Reuters Goran Dragić je v 33 minutah zbral 18 točk. Foto: Reuters Boston Celticsi so doma v zadnji četrtini izgubili obračun z Los Angeles Clippersi. Foto: Reuters

Philadelphia po preobratu pokvarila Dragićev jubilej

Clippersi slavili v TD Gardnu

15. februar 2018 ob 03:38,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 05:03

Philadelphia - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči na četrtek v Ligi NBA izgubili na gostovanju v Philadelphii. 76ersi so bili boljši s 104:102.

Miami, za katerega je slovenski as Goran Dragić na svojem 700. nastopu v Ligi NBA odigral 33 minut, dosegel 18 točk, 4 podaje in 3 skoke, je v prvem polčasu igral izjemno, gostiteljem je hitro ušel na varno razdaljo in visoko prednost odnesel v tretjo četrtino, kjer pa se je nato začela velika vrnitev Philadelphie.

Domači košarkarji so začeli pridno topiti prednost nasprotnika, v končnici tekme jim je uspelo povesti prvič po uvodnih minutah, prednost so z nekaj sreče zadržali do konca.

Velika vrnitev Philadelphie

V prvem polčasu je bil Miami razred zase. Na uvodu sta bili ekipi sicer izenačeni, nato pa je gostom s Floride uspel delni izid 8:0 in vodstvo za 11 točk (16:27). Miami je odlično igral v obrambi, kjer je gostitelje prisilil v kopico napak, do točk je na drugi strani igrišča zlahka prihajal iz protinapadov. Za najvišjo prednost v prvem polčasu je s trojko poskrbel Dragić (39:62). Prednost je na +24 s trojko na začetku tretje četrtine povišal Luke Babbitt, nato se je začel šov Philadelphie, ki je zaostanek z delnim izidom 12:0 najprej prepolovila, nato pa počasi in vztrajno še naprej topila prednost nasprotnika, ki nikakor ni našel odgovora na Daria Šarića in veterana Marca Belinellija, ki je bil natančen predvsem z razdalje. Na 90:90 je z zadetima prostima metoma po Dragićevi osebni napaki izenačil Robert Covington.

V končnici Miami storil premalo

Že v naslednjem napadu je po podaji J. J. Redicka alley-oop zadel Ben Simmons in svojo ekipo popeljal v vodstvo (92:90). Sledila je napeta končnica, v kateri so gostitelji skoraj zatajili, a jih je iz neverjetno težkega položaja slabih 20 sekund pred koncem rešil Redick, ki je s polrazdalje poskrbel za vodstvo 102:99. Wayne Ellington je 15 sekund pred koncem poskusil izenačiti s trojko, a je zgrešil. Vseeno so imeli gostje 3,3 sekunde pred koncem ob izidu 104:102 napad za zmago, vendar je Dwyane Wade zgrešil odprt met za tri.

Liga NBA, tekme 14. februarja:

PHILADELPHIA - MIAMI 104:102

Šarić 19, Simmons 18 (12 skokov, 10 podaj); Johnson 22, Dragić 18 (met iz igre 6/14) v 33 minutah.

DETROIT - ATLANTA 104:98

Smith 22, Bullock 15; White III 15.

ORLANDO - CHARLOTTE 102:104

Hezonja 21; Howard 22 (13 skokov), Walker 20.

BROOKLYN - INDIANA 103:108

Carroll 21; Oladipo 25, Bogdanović 14.

NEW YORK - WASHINGTON 113:118

Hardaway jr. 37; Beal 36, Porter jr. 22.

BOSTON - LA CLIPPERS 119:129

Irving 33, Horford 20; Jordan 30 (13 skokov), Harris 21.

CHICAGO - TORONTO 98:122

Portis 18; Ibaka in Lowry (10 skokov) po 20.

HOUSTON - SACRAMENTO 100:91

Harden 28, Paul 19; Bogdanović 20.

MEMPHIS - OKLAHOMA CITY 114:121

Harrison 28; George 28, Westbrook 23 (13 skokov, 15 podaj).

NEW ORLEANS - LA LAKERS 139:117

Davis 42 (15 skokov), Holiday 24 (11 podaj); Kuzma 23.

UTAH - PHOENIX 107:97

Mitchell 24, O'Neale 19; Booker 28, Payton 13, 11 skokov in 12 podaj.

PORTLAND - GOLDEN STATE 123:117

Lillard 44, McCollum 29; Durant 50.

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 57 41 16 71,9 BOSTON CELTICS 59 40 19 67,8 CLEVELAND CAVALIERS 56 34 22 60,7 MILWAUKEE BUCKS 56 32 24 57,1 WASHINGTON WIZARDS 57 33 24 57,9 INDIANA PACERS 58 33 25 56,9 PHILADELPHIA 76ERS 55 30 25 54,5 MIAMI HEAT 58 30 28 51,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 57 28 29 49,1 CHARLOTTE HORNETS 57 24 33 42,1 NEW YORK KNICKS 59 23 36 39,0 CHICAGO BULLS 57 20 37 35,1 BROOKLYN NETS 59 19 40 32,2 ORLANDO MAGIC 57 18 39 31,6 ATLANTA HAWKS 59 18 41 30,5

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 57 44 13 77,2 GOLDEN STATE WARRIORS 57 44 13 77,2 SAN ANTONIO SPURS 59 35 24 59,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 60 35 25 58,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 59 33 26 55,9 DENVER NUGGETS 57 31 26 54,4 NEW ORLEANS PELICANS 57 31 26 54,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 57 31 26 54,4 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 56 30 26 53,6 UTAH JAZZ 58 30 28 51,7 LOS ANGELES LAKERS 56 23 33 41,1 MEMPHIS GRIZZLIES 56 18 38 32,1 SACRAMENTO KINGS 57 18 39 31,6 DALLAS MAVERICKS 58 18 40 31,0 PHOENIX SUNS 59 18 41 30,5

Tekmi 15. februarja:

MILWAUKEE - DENVER

MINNESOTA - LA LAKERS

Mitja Lisjak