Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Golden State se s San Antoniom bojuje za najboljše izhodišče pred končnico. Foto: Reuters Russell Westbrook lovi rekord Oscarja Robertsona, ki je v eni sezoni dosegel 41 trojnih dvojčkov. Westbrook jih ima zdaj 33, do konca rednega dela pa je še 15 tekem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Philadelphia skorajda pokvarila Curryjev rojstni dan

33. trojni dvojček Russlla Westbrooka

15. marec 2017 ob 07:45

New York - MMC RTV SLO

Tik pred koncem tretje četrtine so košarkarji Golden Stata na domačem parketu proti Philadelphii zaostajali za 16, vendar so se v zadnji četrtini izvlekli (106:104) in zadržali vodstvo v Ligi NBA.

Stephen Curry je na svoj 29. rojstni dan ob metu 8/23 (5/13 za tri) dosegel 29 točk, Klay Thompson jih je prispeval 28. Z 20 točkami, 8 skoki, 8 podajami in šestimi blokadami se je izkazal Draymond Green.

Največ sivih las je Bojevnikom povzročal prvi kandidat za novinca leta Dario Šarić, ki se je ustavil pri 25 točkah. Hrvat je 2,6 sekunde pred koncem namenoma zgrešil prosti met, a je odbito žogo dobil Curry.

Poškodovani Kevin Durant je snel opornico s kolena in treniral met. Kmalu naj bi začel tudi skakati. Pregledali ga bodo konec meseca in se odločili, ali se bo vrnil na parket še pred koncem rednega dela.

Nezaustavljivi Russell Westbrook je v zmagi Oklahome v Brooklynu (122:104) prišel do 33. trojnega dvojčka v sezoni in 70. v karieri. Vknjižil je 25 točk, 19 podaj in 12 skokov. Navijači v dvorani so ga nagradili z vzklikanjem "MVP, MVP" in mu celo kričali, koliko skokov mu še manjka do trojnega dvojčka. Do njega je prišel 4 minute 50 sekund pred koncem, ko je dobil odbito žogo po zgrešenem metu Brooka Lopeza. Taj Gibson je bil v boljšem položaju, toda žogo je prepustil Westbrooku. "Hotel sem, da pride do trojnega dvojčka. Obrnil sem se stran, tako da je prišel do žoge," je povedal Gibson.

Navijače Miamija je razveselil poraz Detroita, s katerim se Vročica bojuje za vstop v končnico. Pistonsi so v Clevelandu izgubili kar s 128:96. LeBron James je s 16 točkami, 12 podajami in 11 skoki prišel do 52. trojnega dvojčka v karieri.

NEW YORK - INDIANA 87:81

Anthony 22 in 13 skokov, Rose 16, Vujačić ni igral; George 22, Turner 17.

CLEVELAND - DETROIT 128:96

Irving 26, Shumpert 18, James 16, 11 skokov in 12 podaj; Harris 17, Udrih ni igral.

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY 104:122

Lopez 25, Lin 24; Westbrook 25, 12 skokov in 19 podaj, Oladipo 21.

NEW ORLEANS - PORTLAND 100:77

Cousins 22, Davis 15 in 15 skokov; Lillard 29, Napier 10.

GOLDEN STATE - PHILADELPHIA 106:104

Curry 29, Thompson 28, Green 20; Šarić 25, Okafor 22.

Tekme 15. marca:

WASHINGTON - DALLAS

INDIANA - CHARLOTTE

BOSTON - MINNESOTA

MIAMI - NEW ORLEANS

DETROIT - UTAH

CHICAGO - MEMPHIS

HOUSTON - LA LAKERS

SAN ANTONIO - PORTLAND

PHOENIX - SACRAMENTO

LA CLIPPERS - MILWAUKEE

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 66 44 22 66,7 BOSTON CELTICS 67 42 25 62,7 WASHINGTON WIZARDS 66 41 25 62,1 TORONTO RAPTORS 67 39 28 58,2 ATLANTA HAWKS 67 37 30 55,2 INDIANA PACERS 67 34 33 50,7 DETROIT PISTONS 67 33 34 49,3 MILWAUKEE BUCKS 66 32 34 48,5 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 67 32 35 47,8 MIAMI HEAT 67 32 35 47,8 CHARLOTTE HORNETS 67 29 38 43,3 NEW YORK KNICKS 68 27 41 39,7 PHILADELPHIA 76ERS 67 24 43 35,8 ORLANDO MAGIC 68 24 44 35,3 BROOKLYN NETS 66 12 54 18,2 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 67 53 14 79,1 SAN ANTONIO SPURS * 66 52 14 78,8 HOUSTON ROCKETS * 67 46 21 68,7 UTAH JAZZ 67 42 25 62,7 LOS ANGELES CLIPPERS 67 40 27 59,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 67 38 29 56,7 MEMPHIS GRIZZLIES 67 37 30 55,2 DENVER NUGGETS 67 32 35 47,8 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 66 29 37 43,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 28 38 42,4 DALLAS MAVERICKS 66 28 38 42,4 NEW ORLEANS PELICANS 67 27 40 40,3 SACRAMENTO KINGS 67 26 41 38,8 PHOENIX SUNS 67 22 45 32,8 LOS ANGELES LAKERS 67 20 47 29,9 * - v končnici

R. K.