Philippe Gilbert

18. april 2017 ob 17:46

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Zame je to precejšen udarec. Giro je krasna dirka, na njej sem velikokrat res užival, a takšne poškodbe niso tako nedolžne.

Ne bi rad prehiteval stvari, zato bom upošteval nasvete zdravnikov in počakal do konca okrevanja. A kljub temu imam motivov za nadaljevanje sezone še dovolj.

Belgijski kolesar Philippe Gilbert, ki je v nedeljo slavil na ardenski klasiki svetovne serije, dirki Amstel Gold Race, bo zaradi težav z ledvicami, ki so posledica padca, izpustil dirko po Italiji.

Iz njegove ekipe Quick Step so sporočili, da so tekmovalca zaradi bolečin v ledvicah po dirki sprejeli v bolnišnico. Po 48 urah je zdaj že v domači oskrbi, a so podrobne preiskave pokazale, da potrebuje vsaj dva tedna počitka. To pomeni, da ne bo izpustil le klasik Valonska puščica in Liege-Bastogne-Liege, pač pa so se v ekipi preventivno odločili tudi, da ga ne bo na Giru.

A. V.