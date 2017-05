Pibernik se je veselil prekmalu - Gaviria drugič dobil šprint

Jungels zadržal rožnato majico

10. maj 2017 ob 17:14

Messina - MMC RTV SLO/STA

Na peti etapi Dirke po Italiji je odločal šprint. Na 159 kilometrov dolgi preizkušnji od Pedare do Messine je bil znova najboljši Fernando Gaviria.

Kolesar ekipe Quick-Step Floors je tako postal prvi kolesar z dvema etapnima zmagama na letošnji dirki. Drugo mesto je zasedel Italijan Jakub Mareczko, tretje pa Irec Sam Bennett. Skupno vodstvo je zadržal Luksemburžan Bob Jungels, moštveni kolega etapnega zmagovalca.

Luka Pibernik (Bahrain Merida), ki je šest kilometrov pred koncem napadel glavnino, je prečkal ciljno z dvignjenima rokama, a na njegovo žalost je bil do pravega cilja še en krog, tako da se je veselil prekmalu. Od Slovencev je bil najboljši Jan Tratnik, ki je zasedel 14. mesto, tudi vsi preostali so v cilj prišli v času zmagovalca. Jan Polanc, zmagovalec četrte etape na Etno, je zadržal 19. mesto v skupnem seštevku (+0:58), v seštevku mladih kolesarjev je še naprej četrti, tudi v šesti etapi pa bo nosil majico najboljšega na gorskih ciljih.

Ekipa Quick Step blesti

Na nevarno spolzki cesti in po živčni vojni, kot so šprint poimenovali nekateri, je imel največ moči Gaviria, ki je pred tem točke zbiral tudi na vmesnih ciljih, tako da je v razvrstitvi po točkah na prvem mestu prehitel Nemca Andreja Greipla.

"Vozili smo z dvema ciljema - zadržati skupno vodstvo in dobiti etapo. Vse se je razpletlo odlično, to je zmaga vseh nas. Noge so v šprintu odgovorile tako, kot sem si želel, zmago pa bi posvetil vsem, ki me podpirajo, še posebno družini, ki je tukaj v Italiji," je bil zadovoljen Gaviria.

Paterski in Šalunov brez možnosti za uspeh

Etapa ni bila povsem ravninska, a so bili vzponi na začetku, tako da prave selekcije niso naredili. Že kmalu po štartu sta glavnini ušla Poljak Maciej Paterski in Rus Jevgenij Šalunov, ki sta imela že po tridesetih kilometrih trideset sekund prednosti. Približno tako razliko sta držala nekaj časa, toda šprinterske ekipe jima niso dopustile več od pobiranja točk na vmesnih ciljih in na edinem kategoriziranem vzponu. Ubežnika sta bila dobrih 14 kilometrov pred ciljem ujeta.

Polanc bo še nekaj časa v modri majici

Polanc, veliki junak torkovega vzpona na Etno, je imel čast, da kot eden izmed nosilcev majic etapo odpre iz prve vrste. Zbralo se je ogromno gledalcev, saj je Pibernikov moštveni kolega Vincenzo Nibali doma iz Messine. Že pred začetkom je bilo jasno, da bo modro majico zadržal še nekaj etap, saj gorskih ciljev do osme etape ni veliko. Tako je etapo vzel bolj za regeneracijo, na edinem gorskem cilju četrte kategorije se tako ni gnal, preostalo točko, za prvi dve mesti sta si pet točk razdelila ubežnika, je brez boja prepustil Eritrejcu Danielu Taklehaimanotu.

5. etapa, Pedara-Messina, 159 km: 1. F. GAVIRIA KOL 3:40:11 2. J. MARECZKO ITA 3. S. BENNETT IRS 4. A. GREIPEL NEM vsi 5. P. BAUHAUS NEM 6. K. SBARAGLI ITA 7. R. GIBBONS JAR 8. R. FERRARI ITA 9. J. STUYVEN BEL 10. E. BATTAGLIN ITA isti ... 14. J. TRATNIK SLO 42. J. POLANC SLO 73. K. KOREN SLO 76. M. MOHORIČ SLO 92. L. MEZGEC SLO 148. L. PIBERNIK SLO čas

Vrstni red po 5. etapi: 1. B. JUNGELS LUKS 29:22:07 2. G. THOMAS VB +0:06 3. A. YATES VB 0:10 4. D. POZZOVIVO ITA 5. V. NIBALI ITA vsi 6. N. QUINTANA KOL 7. T. DUMOULIN NIZ isti 8. B. MOLLEMA NIZ 9. T. VAN GARDEREN ZDA 10. A. AMADOR KOS čas ... 19. J. POLANC SLO 0:58 101. K. KOREN SLO 22:33 103. M. MOHORIČ SLO 22:51 107. L. PIBERNIK SLO 23:37 149. L. MEZGEC SLO 29:48 157. J. TRATNIK SLO 31:59

A. G.