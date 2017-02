Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Paul Pierce je 11 sekund pred koncem tekme dosegel trojko, kar so bile njegove edine točke na srečanju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pierce se je od Bostona poslovil praznih rok

Celticsi so 52-krat vrgli za tri točke

6. februar 2017 ob 08:26

Boston - MMC RTV SLO

Legenda Bostona Paul Pierce, trenutno član LA Clippersov, je v noči na ponedeljek odigral zadnjo tekmo v TD Gardnu. S soigralci je moral v Ligi NBA priznati premoč gostiteljem s 107:102.

39-letni Pierce je za Boston igral med letoma 1998 in 2013, leta 2008 je z njim postal tudi prvak Lige NBA. Po koncu letošnje sezone se bo upokojil.

Edine točke na tekmi je dosegel 11 sekund pred koncem srečanja, ko je zadel trojko, postavil končni izid in preprečil, da bi na svoji 630. tekmi v tej dvorani prvič ostal brez dosežene točke. Skupaj je igral pet minut.

Celticsi so kar 52-krat poskusili z metom za tri (zadeli so jih 16), kar je nov klubski rekord. Pri Bostonu, ki je zmagal sedmič zapored, je bil najboljši strelec Isaiah Thomas. Dosegel je 28 točk in ob tem zbral še osem podaj.

