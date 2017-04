Pingvini in Senatorji na pol poti do konferenčnega finala

Pageau zabil kar štiri gole

30. april 2017 ob 07:45

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so naredili velik korak proti uvrstitvi v konferenčni finale, saj so v gosteh še drugič zapored premagali Washington, tokrat kar s 6:2.

Capitalsi so sicer sprožili precej več strelov (36:21), a je Marc Andre Fleury ustavil kar 34 strelov. Njihov vratar Braden Holtby je od 14 strelov prejel kar tri gole in bil zamenjan. Phil Kessel in Jake Guentzel sta za Pingvine zabila po dva gola.

Sullivan: Moji fantje poznajo svoje naloge

"Moji fantje so trdoživi. Še zdaleč nismo igrali popolno, tega se dobro zavedamo. Pri mojih varovancih mi je všeč, da se zavedajo svoje odgovornosti in nalog, vedno se znajo prilagoditi, kar je pot do uspeha," je bil hkrati zadovoljen in previden trener Pittsburgha Mike Sullivan.

Z 2:0 v zmagah vodi tudi Ottawa, ki je v drugem podaljšku strla odpor NY Rangersov in slavila s 6:5. Nesporni junak je bil Jean Gabriel Pageau, ki je zabil kar štiri gole.

Dvakrat natančen ob koncu tekme

Še dobre tri minute pred koncem je kazalo, da bodo Rangersi izid v zmagah izenačili na 1:1, saj so vodili s 5:3. Na sceno je nato stopil Pageau, ki je v dveh minutah dosegel dva gola, zadnjič pa je nato udaril v peti minuti drugega podaljška. Krenil je v protinapad, vsi so pričakovali, da bo podal, a je streljal in zadel.

Prvič zabil štiri gole na eni tekmi

"V trenutku, ko sem udaril, sem zamižal. Plošček je na srečo končal v mreži. Počutil sem se, kot da letim, tega trenutka ne bom nikoli pozabil," je vrelo iz 24-letnika, ki je sicer tudi rojen v Ottawi. Sploh prvič v karieri je zabil štiri gole na eni tekmi.

Liga NHL, končnica, 2. krog, vzhod:

OTTAWA - NY RANGERS - 2:0

6:5 (1:1, 1:3, 3:1)

Pageau 14., 57., 59., 85., Methot 35., Stone 42.; Grabner 5., Kreider 31., Stepan 34., Skjei 36., 46.

Obrambe: Anderson 43; Lundqvist 28.



WASHINGTON - PITTSBURGH - 0:2

2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Niskanen 23., Backström 44.; Cullen 22., Kessel 34., 43., Guentzel 37., 60., Malkin 46.

Obrambe: Holtby 11, Grubauer 7; Fleury 34.



Zahod, nedelja:

NASHVILLE - ST. LOUIS - 1:1



EDMONTON - ANAHEIM - 2:0

S. J.