Pinot dobil peklenski vzpon na španski "Alpe d'Huez"

Kwiatkowski grdo padel 27 km pred ciljem

9. september 2018 ob 18:18

Lagos de Covadonga - MMC RTV SLO

Francoski kolesar Thibaut Pinot je zmagovalec 15. etape letošnje Dirke po Španiji. Drugo mesto je osvojil Kolumbijec Miguel Angel Lopez, tretji je bil Britanec Simon Yates.

Pot do zmage si je odlični 28-letni hribolazec iz Meliseyja tlakoval z uspešnim napadom dobrih sedem kilometrov pred ciljem sicer 178 kilometrov dolge etape od Ribere de Arriba do kultnega in v meglo zavitega Lagosa de Covadonge. Nihče mu ni mogel slediti, še najbolj se mu je približal Lopez, ki je napadel skoraj istočasno.

Zanimivo je bilo takoj za njima, vodilni v skupnem seštevku Yates je večkrat napadel najbližje zasledovalce, zlasti Kolumbijca Naira Quintano, ki je imel vsakič odgovor na njegov napad.

V zaključku ciljnega vzpona se je nekako rešil tudi Alejandro Valverde. Španec, najbližji zasledovalec Yatesa v skupnem seštevku, je že krepko zaostal, a se je nato z Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom vendarle 'vrnil med žive', za tretjeuvrščenim Britancem je zaostal zgolj za dve sekundi.

Yates ima zdaj v skupnem seštevku pred zadnjim tednom dirke - tudi po zaslugi štirih bonifikacijskih sekund - pred Valverdejem 26 sekund prednosti, Quintana na tretjem mestu zaostaja za 33 sekund. Pinot je napredoval na sedmo mesto (+2:10).

Yates ne želi ponoviti napake z Gira

"Pinot je napadel od zadaj, danes je bil izredno močan in lahko mu le čestitam za etapno zmago," je v megleni Covadongi zmagovalcu športno čestital Yates, ki je zgolj še teden dni oddaljen od velike zmage na Vuelti, a do naslednje nedelje ga čaka še kopica težkih testov, vključno s torkovim kronometrom. Britanec je na letošnji Dirki po Italiji odpovedal v zadnjem tednu tekmovanja, tokrat upa, da napake ne bo ponovil. "Počutim se dobro. Če mi bo uspelo obdržati dobro formo, bom zelo srečen. Veselim se jutrišnjega prostega dne, ki ga bom izkoristil za počitek in priprave na zadnji teden dirke," je še povedal najboljši mladi kolesar lanskega Toura.

Pravi boj 8 km pred ciljem

Kolesarji so morali na 15. etapi premagati kopico prelazov, vključno z dvema prve kategorije in ciljnim vzponom ekstra kategorije na kultni Lagos de Covadonga (11,7 km ob 7,2-odstotnem povprečnem naklonu), za številne španski Alpe d'Huez. Pred zaključnim vzponom je najbolje sicer kazalo ubežniku Ivanu Garcii Cortini, ki je imel pred prvo skupino zasledovalcev minuto, pred pelotonom pa dve minuti in 30 sekund naskoka. Toda zadnji prelaz se je izkazal za prevelik zalogaj. Za nameček so kolesarji Astane z 'brutalnim' tempom iz metra v meter topili njegovo prednost, ujeli so ga 8 km pred ciljem.

Yates ostal v rdečem

Sledil je živahen zaključek etape, prvi je napadel Lopez, nato Pinot, ki so ga kolesarji spustili naprej, saj ni pretirano nevaren v skupnem seštevku. Zaradi številnih sprememb ritma je iz skupine kolesarjev odpadel Rigoberto Uran, po dveh Yatesovih napadih je odpadel tudi Valverde, ki pa se je v zaključku težkega vzpona uspel vrniti in osvojiti četrto mesto z minimalnim zaostankom.

Grd padec Kwiatkowskega

Veliko smole je imel kolesar ekipe Sky Michal Kwiatkowski, ki je bil približno 27 km pred ciljem udeležen v padec z Alexanderejem Geniezom. Poljak se je po padcu držal za rebra na levi strani, s hudimi bolečinami je po zdravniški pomoči sedel nazaj na kolo in etapo končal na 73. mestu, 23 minut in 11 sekund za zmagovalcem.

Pred kolesarji je zdaj drugi in zadnji prosti dan letošnje Vuelte, v torek jih nato čaka 32 kilometrov dolg kronometer od Santillane del Mar do Torrelavege.

Dirka po Španiji, 15. etapa

Ribera Arriba-Lagos Covadonga, 178 km: 1. T. PINOT FRA 5:01:49 2. M. A. LOPEZ KOL +0:28 3. S. YATES VB 0:30 4. A. VALVERDE ŠPA 0:32 5. S. KRUIJSWIJK NIZ isti čas 6. E. MAS ŠPA 0:34 7. N. QUINTANA KOL isti čas 8. R. URAN KOL 1:25 9. E. BUCHMANN NEM 1:33 10. I. IZAGIRRE ŠPA 1:49 ... 97. L. MEZGEC SLO 29:06 140. L. PIBERNIK SLO 37:31 Po 15. etapi: 1. S. YATES VB 64:13:33 2. A. VALVERDE ŠPA +0:26 3. N. QUINTANA KOL 0:33 4. M. A. LOPEZ KOL 0:43 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:29 6. E. MAS ŠPA 1:55 7. T. PINOT FRA 2:10 8. R. URAN KOL 2:27 9. I. IZAGIRRE ŠPA 3:03 10. E. BUCHMANN NEM 3:15 ... 146. L. MEZGEC SLO 3:29:57 147. L. PIBERNIK SLO 3:31:50

Mitja Lisjak