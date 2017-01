Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Alexis Pinturault je presegel število zmag legendarnega Jean-Clauda Killyja. Foto: Reuters Žan Kranjec nadaljuje zbiranje točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pinturault v dramatičnem finalu boljši od Hirscherja

Kranjec po 10 letih Sloveniji prismučal točke v Adelbodnu

7. januar 2017 ob 10:05,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 14:30

Adelboden - MMC RTV SLO

Alexis Pinturault je v finalu odbil napad Marcela Hirscherja in s prednostjo štirih stotink sekunde dobil klasični veleslalom v Adelbodnu. Žan Kranjec je bil 15.

Hirscher je pred finalom za Francozom zaostajal za 70 stotink, a mu je v drugo uspela izjemna predstava. V cilj je prišel z dvema sekundama naskoka pred tekmeci. Philipp Schörghoffer je nato krepko zaostal za rojakom (+1,94). Na vrhu je bil le še Pinturault, čigar prednost se je topila z vsakim vmesnim časom, toda ciljno črto je prečkal nekaj centimetrov pred Avstrijcem.

Pinturault je z 19. zmago v svetovnem pokalu presegel francoski rekord Jean-Clauda Killyja, Hirscher pa je z drugim mestom prišel do stotih stopničk v karieri. Več jih ima le Ingemar Stenmark. Hirscherja in Pinturaulta tri veleslalome pred koncem sezone loči 44 točk.

Žan Kranjec je prismučal prve slovenske veleslalomske točke v Adelbodnu po 11. mestu Aleša Gorze pred desetimi leti. Za Pinturaultom je zaostal za 3,40 sekunde. V veleslalomskem seštevku je deseti s 136 točkami.

Pinturaultu se je v prvi vožnji najbolj približal Philipp Schörghofer, ki je zaostajal 64 stotink. Hirscher je bil tretji. Žan Kranjec se je na progo podal s številko 13 in dosegel enajsti čas (+2,15). Po njegovem nastopu ga je prehitel le en smučar.

To je bil predzadnji moški veleslalom pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu, ki bo od 7. do 19. februarja.

Končni vrstni red: 1. A. PINTURAULT FRA 2:23,99 2. M. HIRSCHER AVT +0,04 3. P. SCHÖRGHOFER AVT 1,94 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 2,03 5. M. FAIVRE FRA 2,05 6. M. OLSSON ŠVE 2,08 7. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,20 8. F. NEUREUTHER NEM 2,27 9. F. EISATH ITA 2,77 10. S. TORSTI FIN 2,94 11. L. K. HAUGEN NOR 3,06 ... 15. Ž. KRANJEC SLO 3,40 Izven finala: 44. Š. HADALIN SLO Po prvi vožnji: 1. A. PINTURAULT FRA 1:12,91 2. P. SCHÖRGHOFER AVT +0,64 3. M. HIRSCHER AVT 0,70 4. L. K. HAUGEN NOR 1,19 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,31 6. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,42 7. M. FAIVRE FRA 1,53 8. M. OLSSON ŠVE 1,79 9. L. DE ALIPRANDINI ITA 1,80 10. F. NEUREUTHER NEM 2,01 11. Ž. KRANJEC SLO 2,15 12. R. NANI ITA 2,43 13. T. FORD ZDA 2,46 44. Š. HADALIN SLO 4,53 SKUPNI VRSTNI RED (16/37): 1. M. HIRSCHER AVT 833 2. A. PINTURAULT FRA 565 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 492 4. K. JANSRUD NOR 491 5. F. NEUREUTHER NEM 335 6. M. MÖLGG ITA 316 7. M. FAIVRE FRA 315 8. A. KILDE NOR 291 9. A. MYHRER ŠVE 237 10. A.-L. SVINDAL NOR 220 ... 23. Ž. KRANJEC SLO 139 27. B. KLINE SLO 131 90. M. ČATER SLO 25 95. K. KOSI SLO 20 117. Š. HADALIN SLO 8 VELESLALOM (6/9): 1. M. HIRSCHER AVT 433 2. A. PINTURAULT FRA 389 3. M. FAIVRE FRA 315 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 232 5. F. NEUREUTHER NEM 205 6. P. SCHÖRGHOFER AVT 169 7. L. K. HAUGEN NOR 149 8. F. EISATH ITA 142 9. A. MYHRER ŠVE 138 10. Ž. KRANJEC SLO 136

R. K.