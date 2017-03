Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Scottie Pippen je kritiziral delo predsednika New Yorka Jacksona. Foto: EPA Phil Jackson je najuspešnejši trener v Ligi NBA. Osvojil je enajst naslovov prvaka, šest s Chicagom in pet z LA Lakersi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pippen: Jackson glavni krivec za veliko krizo New Yorka

"Zen Master" ima še petletno pogodbo

31. marec 2017 ob 18:35

New York - MMC RTV SLO

Scottie Pippen, ki je pod vodstvom Phila Jacksona osvojil šest šampionskih prstanov v Chicagu, je prepričan, da "Zen Master" ni pravi človek za reševanje zapletenega položaja v New Yorku.

Ko je marca 2014 Jackson postal predsednik Knicksov, so bili številni navijači navdušeni. Z bogatimi izkušnjami naj bi New York povlekel iz velike krize. Navezan je na slavno mošvo, saj je bil član ekipe, ki je leta 1973 osvojilo drugi in hkrati tudi zadnji naslov prvaka v Ligi NBA.

V zadnjih treh sezonah je šlo marsikaj narobe. V letošnji sezoni imajo Knicksi le 28 zmag in nimajo več nobenih možnosti za končnico. V sezoni 2014/15 so dosegli le 17 zmag, lani pa 32, kar je daleč od velikih pričakovanj kluba.

Anthony pravi profesionalec

"Mislim, da je glavni krivec za položaj v New Yorku moj nekdanji trener v Chicagu Phil Jackson. Preprosto ni sestavil pravih igralcev na parket. Pohvalilti moram Carmela Anthonyja, ki se je izkazal za pravega profesionalca. Želel je odigrati vseh 82 tekem, čeprav je že nekaj časa jasno, da ne bo končnice. Zdaj ima precej manjšo minutažo in nima več tako pomembne vloge," je v pogovoru za ESPN poudaril nekdanji izjemni koašrkar, ki je v devetdesetih letih blestel v navezi z legendarnim Michaelom Jordanom.

Navijači si želijo obdržati "Mela", ne pa Jacksona

"Knicksi preprosto nimajo pravega kadra za preboj v končnico. Vse od prihoda Jacksona niso imeli pravih igralcev. Niti enkrat nisem imel občutka, da bi se lahko New York potegoval za mesta pri vrhu Vzhoda. Prepričan sem, da si navijači želijo obdržati Anthonyja, prav tako pa si želijo odhod Jacksona. Mislim, da je poleti pravi čas za njegov odhod," je odločen Pippen.

Lastnik James Dolan je prejšnji mesec poudaril, da ima Jackson petletno pogodbo, ki jo nameravajo izpolniti, nato pa bo čas za oceno dela.

