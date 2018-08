Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Davisov pokal bo naslednje leto doživel korenite spremembe. Foto: EPA Nov format bo po naši oceni povečal zanimanje za svetovni tenis, prihodki ITF-ja se bodo s to obliko povečali, del te pogače pa bodo dobile tudi manjše zveze kot pomoč za organizacijo svojih tekem. Enotedensko tekmovanje najboljših reprezentanc bo tenis postavilo ob bok svetovnim prvenstvom v drugih športih. Tak dogodek bo tržno mnogo zanimivejši, kot je bil sedanji format Davisovega pokala, Predsednik Teniške zveze Slovenije Marko Umberger Gerard Pique med dvobojem Davisovega pokala med Španijo in Nemčijo. Foto: EPA Za nas teniške igralce je nekoliko čudno, da v naš svet pride nogometaš. Naj bo previden. Davisov pokal ne sme postati Piquejev pokal. Roger Federer Davisov pokal bo imel v enem letu le dva termina. Foto: EPA Dodaj v

Pique z bogatimi meceni zrušil tradicijo Davisovega pokala

Slovenija je glasovala za reformo

30. avgust 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po mesecih žolčnih debat in delitev je Mednarodni teniški zvezi uspelo uveljaviti popolno prenovo enega najstarejših tekmovanj na svetu - Davisovega pokala. 118-letno tradicijo je premagal žvenket denarja. Eno glavnih vlog je odigral nogometaš Barcelone Gerard Pique.

Reforma je dobila 71,34 odstotka glasov na letni skupščini teniških zvez v Orlandu. Za izglasovanje prenove je bila potrebna dvetretjinska večina, torej dobrih 66 odstotkov. Reforma je naletela na različne odzive, od ogorčenih do spravljivih in tistih, ki prenovo pozdravljajo. Davisov pokal je s selektivnim igranjem najboljših tenisačev v zadnjem obdobju izgubil del blišča, a je izglasovana reforma povsem spremenila tekmovanje in povozila več kot 100 let dolgo tradicijo.

Le dve okni in uvedba zaključnega turnirja

V zdajšnjem sistemu so bila za Davisov pokal določena štiri okna v letnem koledarju (februar, april, september, november). Samo v letu 2018 je sodelovalo 132 reprezentanc. 16 jih je tekmovalo v svetovni skupini, preostale so bile porazdeljene v tri regionalne cone glede na geografski ključ. Dvoboji so se igrali tri dni. Za napredovanje so bile potrebne tri zmage na dvobojih na tri dobljene nize.

V novem formatu, ki bo začel veljati že naslednje leto, se bo najboljših 24 reprezentanc februarja pomerilo na izpadanje tako kot do zdaj, le da se bo igralo na dva dobljena niza. 12 zmagovalcev se bo uvrstilo na novembrski zaključni turnir, kjer se jim bodo pridružili še letošnji štirje polfinalisti. Dve reprezentanci bosta dobili posebno vabilo. Nagradni sklad bo 20 milijonov dolarjev.

18 ekip se bo od 18. do 24. novembra merilo na finalnem turnirju v Madridu ali Lillu. Najprej bodo tekmovali po skupinah (6 x 3), nato od četrtfinala naprej na izpadanje. Igrali bodo dva posamična dvoboja in enega v dvojicah na dva dobljena niza. Dve najslabši ekipi bosta izpadli, reprezentance uvrščene od 5. do 16. mesta pa se bodo prihodnje leto spet merile v kvalifikacijah.

Piquejev nov projekt podprt z milijardami

Palico reform je vihtel branilec Barcelone Gerard Pique. Zdaj že nekdanji reprezentant Španije je poleg zavidljive nogometne kariere uspešen tudi v poslovnem svetu. Loteval se je različnih projektov od videoigric, očal, organske hrane, napitkov in tudi novinarstva, zdaj pa je denar "zavohal" tudi na teniškem področju. Pique je dolgo časa obiskoval teniške turnirje in lobiral pri najvplivnejših. Najprej je skušal ustanoviti vzporedno ekipno tekmovanje, ki bi konkuriralo Davisovem pokalu, a je pri Združenju teniških poklicnih igralcev (ATP) naletel na gluha ušesa.

Z investicijsko skupino Kosmos, ki jo podpira japonski milijarder Hiroši Mikitani (Rakuten je tudi glavni pokrovitelj Barcelone), se je obrnil proti Mednarodni teniški zvezi (ITF). Ta poleg štirih turnirjev za grand slam vodi tudi Davisov pokal. Tu mu je uspelo. Seveda je glavno vlogo igral denar. Podprt z japonskim denarjem, ki naj bi se mu pridružil še ameriški, saj je podporo obljubil še en milijarder Larry Ellison (lastnik turnirja v Indian Wellsu), se je Pique zavezal, da bo v nov format Davisovega pokala v naslednjih 25 letih vložil kar tri milijarde dolarjev.

Predsednik ITF-ja David Haggerty je spremembe v Davisovem pokalu opravičeval z odsotnostjo najboljših igralcev in da zanimanje za tekmovanje po vsem svetu upada. Francija je, denimo, lani osvojila Davisov pokal, ne da bi med posamezniki njihovi igralci premagali kogar koli uvrščenega med 40 najboljših igralcev na lestvici ATP.

Razdeljeni tudi najvplivnejši

Najvplivnejše teniške zveze na svetu so bile pri glasovanju razdeljene. Francija, ZDA, Avstralija, Velika Britanija in Nemčija imajo na voljo 12 glasov. Medtem ko so bili Francozi in Američani za reformo, so bili Britanci, Avstralci in Nemci proti. Glasovanje držav ne bo javno razkrito. Za reformo naj bi soglasno glasovale zveze v Amerikah in Afriki, medtem ko je bila Evropa razdeljena. Za so bili v Španiji, Belgiji in na Nizozemskem, proti pa na Hrvaškem, Češkem, Poljskem, Madžarskem, v Grčiji, Srbiji ... Nekatere manjše zveze so glasovale za reformo izključno zaradi denarja, saj naj bi med njih razdelili 25 milijonov dolarjev.

Slovenija je glasovala ZA

Slovenija je imela tri glasove in glasovala ZA reformo. Skupščine v Orlandu se je udeležil podpredsednik teniške zveze Slovenije Marko Mlakar. "Opravil je več kot 50 dvostranskih pogovorov s predstavniki drugih zvez, od držav, ki nastopajo v svetovni skupini (ZDA, VB, Švica, Srbija, Nemčija, Francija, Kazahstan) do predstavnikov manjših zvez, ki nastopajo v 1. in 2. evro-afriški skupini in so po svoji vlogi podobne Sloveniji (Poljska, Turčija, Bolgarija, Portugalska, Južna Afrika). Stališče TZS-ja zadnja leta je bilo, da Davisov pokal potrebuje osvežitve in drugačen način financiranja, ki bo zagotovil dolgoročno vzdržnost tega plemenitega tekmovanja, ki ima 118-letno tradicijo. Zato smo glasovali ZA," je za MMC povedal predsednik TZS-ja Marko Umberger.

Umberger: Več bodo dobile tudi manjše zveze

"Že na letnem kongresu ITF-a v Københavnu 2012 smo skupaj s predstavniki teniških zvez Danske, Nizozemske, Finske, Južne Afrike in Nove Zelandije vodstvu predlagali spremembe pravil za tekmovanja v nižjih skupinah Davisovega pokala. Želeli smo, da tekme postanejo za gledalce bolj privlačne, za organizatorje tekem pa cenejše. Skupaj z dopolnitvami so bili ti predlogi sprejeti lani, letos pa so tekmovanja že potekala po spremenjenih pravilih. Te spremembe so se pri nas pokazale kot dobre. V Mariboru in Portorožu je bilo mnogo več gledalcev kot prejšnja leta, naši igralci so bili zadovoljni, za TZS pa je bila organizacija dvobojev cenejša. Novi format bo po naši oceni povečal zanimanje za svetovni tenis, prihodki ITF-ja se bodo s to obliko povečali, del te pogače pa bodo dobile tudi manjše zveze kot pomoč za organizacijo svojih tekem. Enotedensko tekmovanje najboljših reprezentanc bo tenis postavilo ob bok svetovnim prvenstvom v drugih športih. Tak dogodek bo tržno mnogo zanimivejši, kot je bila sedanja oblika Davisovega pokala," je razloge za potrditev reforme navedel Umberger.

"Do zdaj nam je ITF za izvedbo tekem Davisovega pokala v Sloveniji kril približno 40 % vseh stroškov. Po novi shemi bi ITF-ju pokril vse stroške," še dodaja Umberger.

Podpora Đokovića, Murrayja in Nadala, Federer opozarja

Zanimivo, da so bila nekje mnenja glavnih igralcev različna od odločitev zvez. Novak Đoković, Andy Murray in Marin Čilić, denimo, so podprli reformo, njihove zveze ne. Za reformo je bil tudi Rafael Nadal. Roger Federer je bil diplomatski: "Presenečen sem, da se to dogaja, ker ne poznam drugega Davisovega pokala kot tega. Slišal sem veliko pozitivnih in negativnih reakcij." V pogovoru za švicarsko televizijo pa je pozneje dejal: "Za nas teniške igralce je nekoliko čudno, da v naš svet pride nogometaš. Naj bo previden. Davisov pokal ne sme postati Piquejev pokal."

Zverev in Pouille zagrozila z bojkotom

Nekaj tenisačev, med njimi Nemec Alexander Zverev in Francoz Lucas Pouille, so povedali, da v novem Davisovem pokalu ne bodo igrali. "Žalosten dan za moški tenis. To ni več Davisov pokal. Nori so, če mislijo, da bodo najboljši igralu ob koncu leta na turnirju z 18 ekipami," je bil ogorčen nekdanji tenisač Pat Cash.

Jezen je bil tudi zdajšnji član francoske reprezentance Nicolas Mahut: "Pravkar so ubili Davisov pokal. Bistvo zgodovinskega tekmovanja je, da igraš doma in v gosteh. Prvi sem bil, ki je povedal, da tekmovanje potrebuje reforme. Toda zdaj so ga uničili. Del športne zgodovine je izginil zaradi peščice dolarjev."

Robert Kaurin