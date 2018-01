Pirova zmaga Pelikanov: Cousins že končal sezono

James izgubljal žoge, a Cleveland je le zmagal

27. januar 2018 ob 07:19

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji New Orleansa so v derbiju Zahodne konference premagali Houston s 115:113, a pri tem plačali visok davek.

Vsega 12 sekund pred koncem tekme se je namreč poškodoval DeMarcus Cousins, preiskave so pokazale, da zaradi ahilove tetive letos ne bo mogel več igrati. Na tekmi se je izkazal s trojnim dvojčkom (15 točk, 13 skokov, 11 podaj).

Davis: Poškodbe so del športa

Kar trije njegovi soigralci so sicer dosegli vsaj 20 točk, največ Anthony Davis (27). Ta je po tekmi razmišljal: "To je del športa, zdaj moramo le nadaljevati boj in iskati poti do zmag. S tem ni konec ekipe, veliko nas je v moštvu, to pomeni priložnost za nekoga drugega, ki jo mora izkoristiti."

James izgubil kar 11 žog

Trojnega dvojčka je dosegel tudi LeBron James (26, 10 skokov in 11 podaj), ki je bil gonilna sila pri zmagi Clevelanda nad Indiano s 115:108. Če smo bolj natančni, je bil James še v eni statistiki dvoštevčen, v kateri pa raje ne bi bil - izgubil je namreč kar 11 žog.

Primerjal se je s podajalcem iz Lige NFL

Eden največjih zvezdnikov lige je samo v zadnji četrtini zapravil šest žog, večino zaradi slabih podaj, svojo tekmo je primerjal z igranjem ameriškega nogometa: "Kot bi vrgel štiri prestrežene podaje, a šteje zmaga. To je najbolj pomembno, res pa je, da sem naredil nekaj nespametnih potez."

Liga NBA, tekme 26. januarja:

CHARLOTTE - ATLANTA 121:110

Walker 29, Kidd Gilchirst in Batum po 19; Bazemore 26, Prince 21.

CLEVELAND - INDIANA 115:108

James 26, 10 skokov in 11 podaj, Smith 23; Oladipo 25, Collison 19.

TORONTO - UTAH 93:97

Valančiunas 28 in 14 skokov, DeRozan 19; Mitchell 26, Gobert 18, 15 skokov.

CHICAGO - LA LAKERS 103:108

Mirotić 18; Ingram 25, Clarkson 19, Lopez 17.

MEMPHIS - LA CLIPPERS 100:109

Martin in Chalmers po 17; Williams 40 in 10 podaj, Teodosić 18.

MILWAUKEE - BROOKLYN 116:91

Antetokounmpo 41, Bledsoe 14; Carroll in Russell po 14.

NEW ORLEANS - HOUSTON 115:113

Davis 27 in 11 skokov, Holiday 21, Miller 20, Cousins 15, 13 skokov in 11 podaj; Paul 28, Gordon 27, Harden 23.

DALLAS - PORTLAND 93:107

Barnes 21, Smith 18; Lillard 29, McCollum 20, Davis 15 in 13 skokov.

SAN ANTONIO - PHILADELPHIA 78:97

Aldridge 18, Gasol 11; Simmons 21, Embiid 18 in 13 skokov, Šarić 15.

PHOENIX - NEW YORK 85:107

Warren 20, Jackson 18; Kanter 20 in 10 skokov, Porzingis 19, Burke 18.

