Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Pita Taufatofua, ponosni zastavonoša Tonge. Foto: Reuters Dodaj v

Pita Taufatofua

Tekmovalec iz Tonge o slovesnosti ob odprtju

15. februar 2018 ob 06:06

Pjongčang - MMC RTV SLO

Če so lahko moji predniki tisoče let pluli po oceanu, ne vedoč, kdaj bodo spet zagledali kopno, kdaj bodo naslednjič jedli, in se povrh vsega v vojnah še bojevali, lahko tudi jaz zgoraj brez tistih 25 minut hodim na slovesnosti ob odprtju v Pjongčangu in s tem počastim večtisočletno dediščino.

Olimpijski tekmovalec iz Tonge, Pita Taufatofua, je na slovesnosti ob odprtju 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu veliko pozornosti požel s svojim prihodom na stadion, ko se je, tako kot v Riu pred dvema letoma, javnosti predstavil zgoraj brez. Tokrat je bil njegov mimohod še toliko bolj impresiven, saj je bilo v Pjongčangu tedaj skoraj -10 stopinj Celzija; BBC.

M. L.