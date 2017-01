Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Conor Sheary (desno) je odločil tekmo v Pittsburghu. Foto: Reuters Slišal sem le krike navijačev, sam zadetka dejansko nisem videl. Gledal sem v led in bezal s palico. K sreči je plošček pristal v mreži. Conor Sheary Na tekmi so zapele tudi pesti. Takole sta se petelinila Daniel Winnik (levo) in Patric Hörnqvist. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pittsburgh dobil kanonado proti Washingtonu

Kingsi klonili pred Tampo

17. januar 2017 ob 08:03

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha in Washingtona so imeli na medsebojnem obračunu v Ligi NHL v noči s ponedeljka na torek prave strelske vaje. Tekmo je dobil Pittsburgh, po podaljšku je zmagal z 8:7.

Prvo tretjino so dobili gostje, na začetku druge tretjine so vodili že z 0:3, nato pa je Pittsburgh stopil na plin in s silovito igro v napadu ter petimi zaporednimi zadetki uprizoril velik preobrat (5:3). Druga tretjina se je končala z izidom 6:5.

V zadnji tretjini je Washington vendarle poravnal izid, dobrih pet minut pred koncem je po podaji Dmitrija Orlova za 7:7 zadel Lars Eller. Tekma se je prevesila v podaljšek, gledalci pa na zmagoviti zadetek niso čakali dolgo. Že po 34 sekundah je tekmo odločil Conor Sheary. Ta je iz protinapada v gostujočo tretjino pridrsal po desni strani in plošček po prvem odbitem strelu nekako le strpal za hrbet nemočnega vratarja Philippa Grubauerja.

"Slišal sem le krike navijačev, sam zadetka dejansko nisem videl. Gledal sem v led in bezal s palico. K sreči je plošček pristal v mreži," je po tekmi dejal mož odločitve Sheary. Pittsburgh je tako prekinil zmagoviti niz Washingtona, ki je trajal devet tekem.

Tekme 16. januarja:

LOS ANGELES - TAMPA BAY 1:2

Clifford 9.; Johnson 15., Boyle 39.

Anže Kopitar ni igral zaradi bolezni.



BOSTON - NY ISLANDERS 0:4



BUFFALO - DALLAS 4:1



DETROIT - MONTREAL 1:0



SAN JOSE - WINNIPEG 5:2

EDMONTON - PHOENIX 3:1



PITTSBURGH - WASHINGTON * 8:7

* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 45 27 12 6 60 BOSTON BRUINS 47 23 19 5 51 TORONTO MAPLE LEAFS 41 19 13 8 48 OTTAWA SENATORS 41 22 15 4 48 FLORIDA PANTHERS 45 20 17 8 48 TAMPA BAY LIGHTNING 45 21 20 4 46 DETROIT RED WINGS 44 19 19 6 44 BUFFALO SABRES 43 17 17 9 43 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 44 29 9 6 64 COLUMBUS BLUE JACK. 42 29 9 4 62 PITTSBURGH PENGUINS 43 27 11 5 59 NEW YORK RANGERS 44 28 15 1 57 PHILADELPHIA FLYERS 46 22 18 6 50 CAROLINA HURICANES 43 21 15 7 49 NEW JERSEY DEVILS 45 18 18 9 45 NEW YORK ISLANDERS 42 17 17 8 42

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 42 28 9 5 61 CHICAGO BLACKHAWKS 46 27 14 5 59 ST. LOUIS BLUES 44 23 16 5 51 NASHVILLE PREDATORS 43 20 16 7 47 DALLAS STARS 45 18 19 8 44 WINNIPEG JETS 47 20 23 4 44 COLORADO AVALANCHE 41 13 27 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 46 24 13 9 57 EDMONTON OILERS 46 24 15 7 55 SAN JOSE SHARKS 44 26 16 2 54 CALGARY FLAMES 46 23 20 3 49 LOS ANGELES KINGS 44 22 18 4 48 VANCOUVER CANUCKS 45 20 19 6 46 ARIZONA COYOTES 43 13 24 6 32

Tekme 17. januarja:

NY RANGERS - DALLAS

COLUMBUS - CAROLINA

TORONTO - BUFFALO

ST. LOUIS - OTTAWA

MINNESOTA - NEW JERSEY

COLORADO - CHICAGO

CALGARY - FLORIDA

VANCOUVER - NASHVILLE

ANAHEIM - TAMPA BAY

M. L.