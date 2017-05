Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marc Andre Fleury je zbral 36 obramb. Foto: Reuters Anaheim si je povrnil prednost domačega ledu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pittsburgh ima tri zaključne ploščke

Anaheim po podaljšku slavil v Edmontonu

4. maj 2017 ob 08:58

New York - MMC RTV SLO

Zdesetkani Pittsburgh je na vrata Washingtona sprožil le 18 strelov, a kljub temu slavil s 3:2 in najboljšo ekipo rednega dela pahnil na rob prepada. Medtem je Anaheim z drugo zmago zapored izenačil proti Edmontonu.

V Pittsburghu so branilci naslova, ki so igrali brez Matta Murrayja, Krisa Letanga in Sidneyja Crosbyja povedli v peti minuti, ko je Bradna Holtbyja premagal Patric Hornqvist. Po bizarnem avtogolu Dimitrija Orlova, ki je z drsalko v gol preusmeril podajo Jaka Guentzela, so Pingvini na začetku drugega dela povišali vodstvo. Za izenačenje sta nekaj minut pozneje v razmiku 72 sekund poskrbela Jevgenij Kuznecov n Nate Schmidt, v 32. minuti pa je končni izid postavil Justin Schultz.

Siloviti napadi Washingtona (razmerje v strelih (38:18) v nadaljevanju niso obrodili sadu in Pittsburgh v seriji vodi s 3:1. Capitalsi so na štirih tekmah na vrata Marca Andrea Fleuryja sprožili 49 strelov več od tekmecev. "Imeli smo priložnosti, nismo jih izkoristili. Zdaj smo v škripcih," je povedal trener Washingtona Barry Trotz. Prvi zaključni plošček bodo imeli Pingvini v noči na nedeljo.

Anaheim slavil v 45. sekundi podaljška

V seriji Edmontona in Anaheima še nobeno moštvo ni slavilo na domačem ledu in tako je bilo tudi na četrti tekmi. Racmani so v Kanadi po prvi tretjini zaostajali z 0:2, a so se vrnili v igro s tremi zadetki v drugem delu, ko sta Cama Talbota premagala Ryan Getzlaf (2x) in Rickard Rakell.

Podaljšek je minuto in pol pred koncem Oilersom priigral Drake Caggiula. Odločitev je padla že v 45. sekundi dodatka, ko je po podaji junaka tekme Getzlafa zadel Jakob Silfverberg. "Čudna serija, če upoštevamo, da sta ekipi slavili pred gostujočimi navijači. Zdaj je servis spet na naši strani," je povedal trener Anaheima Randy Carlyle.

LIGA NHL

KONČNICA



VZHOD, polfinale:

PITTSBURGH - WASHINGTON (3:1)

3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Hornqvist 5., Guentzel 24., Schultz 32.; Kuznetsov 28., Schmidt 29.

Obrambe: Fleury 36; Holtby 15.



NY RANGERS - OTTAWA četrtek (1:2)



ZAHOD, polfinale:

EDMONTON - ANAHEIM (2:2)

* 3:4 (2:0, 0:3, 1:0)

Lucic 16., McDavid 18., Caggiula 59.; Getzlaf 22., 35., Rakell 26., Silfverberg 61.

* - v prvem podaljšku

Obrambe: Talbot 35; Gibson 29.



ST. LOUIS - NASHVILLE petek (1:3)

R. K.