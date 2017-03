Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Branilec Mark Giordano je z golom in dvema podajama Calgary popeljal do zmage nad Dallasom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pittsburgh skoraj že ujel Washington

Prvi zadetek kariere za Carterja Rowneyja

18. marec 2017 ob 11:17

New York - MMC RTV SLO/STA

Pittsburgh je Ligi NHL doma premagal New Jersey s 6:4 in le še za točko zaostaja za vodilno ekipo lige Washingtonom. Sydney Crosby je dosegel dva zadetka.

Carter Rowney se je prvič v elitni hokejski ligi vpisal med strelce. Pingvini so zmagali šestič na zadnjih osmih tekmah, čeprav zaradi poškodb v ekipi ni nekaj ključnih igralcev na čelu z Jevgenijem Malkinom.

Hokejisti Floride so s 4:3 premagali New York Rangers, Buffalo pa z 2:1 Anaheim. Na obeh tekmah so odločali kazenski streli, saj po rednem delu in podaljšku ni bilo odločitve.

Floridi je zmago in končanje niza štirih porazov zagotovil Aleksander Barkov, Zemgus Girgensons pa je bil junak Buffala, saj je zadel v deseti izmenjavi kazenskih strelov.

Calgary je s 3:1 ugnal Dallas. Mark Giordano se je izkazal z golom in dvema podajama.

Liga NHL, tekme 17. marca:

NY RANGERS - FLORIDA 3:4 *

PITTSBURGH - NEW JERSEY 6:4

CALGARY - DALLAS 3:1

ANAHEIM - BUFFALO 1:2 *



* - kazenski streli

Tekme 18. marca:

DETROIT - COLORADO

NY ISLANDERS - COLUMBUS

MINNESOTA - NY RANGERS

TORONTO - CHICAGO

OTTAWA - MONTREAL

TAMPA BAY - WASHINGTON

CAROLINA - NASHVILLE

ARIZONA - ST. LOUIS

EDMONTON - VANCOUVER

SAN JOSE - ANAHEIM

Lestvica - Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 70 39 23 8 86 OTTAWA SENATORS 69 39 23 7 85 BOSTON BRUINS 71 38 27 6 82 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 70 45 17 8 98 PITTSBURGH PENGUINS 70 44 17 9 97 COLUMBUS BLUE JACKETS 69 45 18 6 96 WILD CARD NEW YORK RANGERS 71 44 24 3 91 TORONTO MAPLE LEAFS 69 32 23 14 78 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 70 33 26 11 77 TAMPA BAY LIGHTNING 70 34 27 9 77 FLORIDA PANTHERS 70 31 28 11 73 PHILADELPHIA FLYERS 70 32 30 8 72 CAROLINA HURICANES 68 29 27 12 70 BUFFALO SABRES 72 29 31 12 70 DETROIT RED WINGS 69 27 31 11 65 NEW JERSEY DEVILS 70 26 32 12 64

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 70 45 20 5 95 MINNESOTA WILD 69 43 20 6 92 NASHVILLE PREDATORS 70 35 24 11 81 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 70 42 21 7 91 ANAHEIM DUCKS 71 37 23 11 85 CALGARY FLAMES 71 40 27 4 84 WILD CARD EDMONTON OILERS 70 37 24 9 83 ST. LOUIS BLUES 70 37 28 5 79 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 70 34 29 7 75 WINNIPEG JETS 71 31 33 7 69 DALLAS STARS 71 28 33 10 66 VANCOUVER CANUCKS 70 28 33 9 65 ARIZONA COYOTES 70 26 35 9 61 COLORADO AVALANCHE 69 20 46 3 43

T. O.