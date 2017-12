Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Colorado je kljub zmagi še vedno pri repu Zahodne konference. Foto: Reuters Dodaj v

Pittsburgh spet ostal praznih rok

Dallas slavil v New Yorku

12. december 2017 ob 08:55

New York - MMC RTV SLO

Dvakratnim zaporednim zmagovalcem Stanleyjevega pokala v tej sezoni še naprej ne gre. Tokrat so hokejisti Pittsburgha pred svojimi gledalci izgubili proti Coloradu z 1:2.

Vsi goli so padli v zadnji tretjini. Colorado je v vodstvo v 47. miniti popeljal branilec Mark Barberio, zmago pa je minuto in pol pred koncem potrdil Blake Corneau. Tik pred zaključno sireno je poraz omilil Phil Kessel. V vratih Colorada je blestel Jonathan Bernier, ki je zaustavil 39 strelov.

Pingvini so izgubili tretjič na zadnjih štirih tekmah, kljub temu pa trener Mike Sullivan ni bil pretirano nezadovoljen: "Razočarani smo zaradi rezultata, toda v naši igri je bilo veliko všečnih stvari. Žal nismo dosegali golov."

Najbolj razburljivo je bilo v New Yorku, kjer je Dallas po izvajanju kazenskih strelov z 2:1 ugnal Rangerse. Dallas je s tem prekinil niz treh zaporednih porazov. Vratar Rangersov Ondrej Pavelec je obranil 44 strelov, na koncu pa sta ga s kazenskega strela premahala Aleksander Radulov in Jason Spezza.

NY ISLANDERS - WASHINGTON 3:1

NY RANGERS - DALLAS ** 1:2

PITTSBURGH - COLORADO 1:2

DETROIT - FLORIDA * 1:2

WINNIPEG - VANCOUVER 5:1

ANAHEIM - CAROLINA 3:2

* - podaljšek; * - kazenski streli



Tekme 12. decembra:

BUFFALO - OTTAWA

NEW JERSEY - LOS ANGELES

PHILADELPHIA - TORONTO

WASHINGTON - COLORADO

COLUMBUS - EDMONTON

ST. LOUIS - TAMPA BAY

MINNESOTA - CALGARY

CHICAGO - FLORIDA

VEGAS - CAROLINA

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 29 21 6 2 44 TORONTO MAPLE LEAFS 31 20 10 1 41 BOSTON BRUINS 27 14 9 4 32 MONTREAL CANADIENS 31 13 14 4 30 FLORIDA PANTHERS 30 12 14 4 28 DETROIT RED WINGS 30 11 13 6 28 OTTAWA SENATORS 28 9 12 7 25 BUFFALO SABRES 30 7 17 6 20 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 30 19 10 1 39 NEW YORK ISLANDERS 30 17 10 3 37 WASHINGTON CAPITALS 31 18 12 1 37 NEW JERSEY DEVILS 29 16 9 4 36 NEW YORK RANGERS 30 16 11 3 35 PITTSBURGH PENGUINS 32 16 13 3 35 PHILADELPHIA FLYERS 29 11 11 7 29 CAROLINA HURICANES 29 11 11 7 29 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 31 21 8 2 44 WINNIPEG JETS 31 18 8 5 41 NASHVILLE PREDATORS 29 18 7 4 40 DALLAS STARS 31 17 13 1 35 MINNESOTA WILD 29 15 11 3 33 CHICAGO BLACKHAWKS 30 14 11 5 33 COLORADO AVALANCHE 29 14 13 2 30 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 31 20 8 3 43 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 29 19 9 1 39 SAN JOSE SHARKS 29 16 10 3 35 CALGARY FLAMES 30 16 12 2 34 ANAHEIM DUCKS 31 13 11 7 33 VANCOUVER CANUCKS 31 14 13 4 32 EDMONTON OILERS 30 12 16 2 26 ARIZONA COYOTES 33 7 21 5 19

R. K.