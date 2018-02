Pivovarji želijo v Kielcah ponoviti "vajo" iz Zlatoroga

V medsebojnih dvobojih Celjani vodijo s 6:1

15. februar 2018 ob 13:11,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 15:23

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaše Celja Pivovarne Laško v 12. krogu Lige prvakov čaka gostovanje v Kielcah, kjer igrajo tudi Slovenci Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc. Tekma se bo začela v soboto ob 16.00.

Celjani v boju za napredovanje potrebujejo točki. Če bi izgubili, bi si še dodatno zmanjšali možnosti za preboj med najboljših šest v skupini B, saj Meškov tri kroge pred koncem "beži" za tri točke.

Statistika je na strani Celjanov, ki v medsebojnih dvobojih proti poljskim prvakom vodijo s 6:1. Dobili so tudi zadnji dve tekmi, nazadnje je bilo 30. septembra v Zlatorogu 31:27 (Gal Marguč sedem golov).

Tamše: Treba je gledati dolgoročno

"Vsekakor je ritem naporen, to smo vedeli že vnaprej, seveda se pozna, a tu ne moremo nič spremeniti, zato nima smisla tarnati nad tem. Moramo se prilagoditi, razmišljati dolgoročno, o celotni sezoni in ne zgolj na kratek rok. Vsekakor odhajamo k tekmecu, Kielcam, ki kažejo formo na zavidljivi ravni in ob dejstvu, da mi nismo na nivoju, ki si ga želimo. Vendar prav zato sem prej poudaril, da moramo gledati dolgoročno, kako igralce, ki niso na pričakovanem nivoju, dvigniti za sklepni del sezone," je uvodoma dejal trener Celjanov Branko Tamše.

Nato pa nadaljeval: "V Kielcah nas čaka zahteven nasprotnik, s kvalitetnimi posamezniki in težka tekma z ekipo, ki ve, da je izgubila v Celju. To seveda pomeni, da bodo naredili vse, da bi bil tokrat rezultat drugačen. Na drugi strani želim, da se fantje sprostijo in odigrajo tekmo kot jo znajo in pokažejo znanje, ki ga premorejo ter da posledično začnemo počasi obračati rezultatsko krivuljo. Še enkrat, zavedamo se zahtevnosti naloge, vendar v Kielce gremo odigrati maksimalno."

Poljsko ekipo vodi Talant Dujšebajev, nekdaj izjemni rokometaš, ki je vrsto let igral v najboljših klubih, s katerimi je osvojil številne naslove. Poleg tega, da opravlja delo prvega trenerja tega kluba, je sedel še na klop poljske reprezentance in sedaj združuje obe funkciji, podobno, kot je bilo že v primeru Bogdana Wente. Zasedba Poljakov je izjemna in polna znanih rokometnih imen, med njimi tudi trije že omenjeni Slovenci Janc, Zorman in Bombač.

V domačem prvenstvu, z izjemo Wisle, s katero se v prvem delu poljskega prvenstva ne srečajo, nimajo prave konkurence. Po lanskem manjšem razočaranju, ko se niso uvrstili na zaključni turnir v Kolnu, oziroma so izpadli že v osmini finala, imajo letos ponovno najvišje načrte. Vsekakor spadajo med večje favorite tega tekmovanja, ko se zdi, da imajo še nekoliko močnejšo ekipo, kot pa v preteklem letu.

LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 12. krog



Sobota ob 16.00:

KIELCE - CELJE PL



Ob 17.30:

PSG - FLENSBURG



VESZPREM - MEŠKOV BREST



Nedelja ob 16.50:

AALBORG - KIEL



Vrstni red: PSG 20, Flensburg 15, Veszprem in Kiel po 13, Kielce 9, Meškov 8, Celje PL in Aalborg po 5.



SKUPINA A, 12. krog



Sobota:

BARCELONA - WISLA PLOCK



ZAGREB - NANTES



Nedelja:

VARDAR - PICK SZEGED



RHEIN NECKAR - KRISTIANSTAD



Vrstni red: Vardar 18, Nantes 17, Barcelona 14, RNL 12, Szeged 11, Wisla in Kristianstad 6, Zagreb 4.

A. V.