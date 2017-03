Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Marko Pjaca na torkovi tekmi z Estonijo. Foto: Reuters Izkoristil bi to priložnost in sporočil gospodu Šukerju, naj naslednjič izbere boljšega nasprotnika in boljše razmere za igro, v nasprotnem primeru utegnemo izgubiti še kakšnega nogometaša. Teren, na katerem smo igrali, je bil kriminalno slab. Ivan Perišić Zaradi hude poškodbe kolenskih vezi bo Pjaca z nogometnih zelenic odsoten med šest in osem mesecev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pjaci bo Fifa na račun nakazala milijon evrov

Huda poškodba 21-letnega Zagrebčana v Estoniji

29. marec 2017 ob 16:29

Zagreb - MMC RTV SLO

Na Hrvaškem odmeva huda poškodba nogometaša Marka Pjace na prijateljskem obračunu z Estonijo, zaradi katere bo 21-letni član Juventusa odsoten vsaj šest mesecev.

Zagrebčan si je na obračunu v Estoniji, ki so ga Hrvati izgubili s kar 3:0, strgal kolenske vezi, po najnovejših podatkih naj bi bil z nogometnih zelenic odsoten vsaj šest mesecev, okrevanje pa se lahko zavleče tudi na leto dni.

Pri Juventusu so zaskrbljeni, saj so zanj lani Dinamu iz Zagreba odšteli 23 milijonov evrov odškodnine, vseeno pa jim je vsaj malce lahko v tolažbo, da bo njegovo plačo za čas okrevanja pokrivala zveza, pod katero je potekala tekma –torej Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

Pri Juventusu zasluži 1,8 milijona evrov na sezono

To omogočajo nova pravila, ki narekujejo, da v primeru poškodbe nogometaša na treningu reprezentance ali na reprezentančni tekmi, zaradi katere bo igralec z nogometnih zelenic odsoten vsaj štiri tedne (največ leto dni), stroške njegove klubske plače pokrije krovna organizacija, pod katero je bila tekma odigrana. Pjaca pri Juventusu zasluži okrog 1,8 milijona evrov na sezono in glede na to, da bo z nogometnih zelenic najverjetneje odsoten med šest in osem mesecev, bo Fifa na njegov račun nakazala približno milijon evrov.

Fifa se je že zavezala pokrivati plačo Seamusa Colemana pri Evertonu, ki si je na reprezentančni akciji Republike Irske proti Walesu zlomil nogo.

Perišić: Igrišče je bilo kriminalno slabo

Poškodba Pjace je pretresla tudi njegove reprezentančne soigralce, ki so skupaj nastopili zoper predsednika Hrvaške nogometne zveze Davorja Šukerja. Nekdanjemu izjemnemu napadalcu očitajo, da mu gre zgolj za denar, za reprezentanco pa naj bi mu bilo vseeno. "Podlaga, na kateri smo danes igrali, ni primerna za profesionalnega nogometaša. Ne vidim smisla v takšnih tekmah. Izkoristil bi to priložnost in sporočil gospodu Šukerju, naj naslednjič izbere boljšega nasprotnika in boljše razmere za igro, v nasprotnem primeru utegnemo izgubiti še kakšnega nogometaša. Teren, na katerem smo igrali, je bil kriminalno slab," je dejal napadalec Ivan Perišić.

M. L.