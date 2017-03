Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Komentator vseh tekem iz Planice na TV SLO 2 je bil Andrej Stare, ki pa je priznal, da je ob sebi pogrešal strokovnega komentatorja Jelka Grosa. Ta je vodja tekmovanja na planiškem finalu in seveda ne more pomagati Staretu. Foto: Katja Kodba Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Planica je kraljica tudi po gledanosti prenosov na TV SLO

844.900 posameznikov je videlo vsaj minuto prenosa

27. marec 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gledanost Planice je bila spet odlična. Finalno serijo sobotno ekipne tekme si je v povprečju celo ogledalo kar 84 odstotkov takratnih gledalcev televizije oziroma 375.100 gledalcev (19,9 odstotka).

Planiški praznik je trajal od četrtka do nedelje in čeprav Slovenci letos niso blesteli, si je vsaj minuto prenosa poletov ogledalo kar 844.900 različnih posameznikov, starejših od štirih let.

Največje število gledalcev je pred televizijske ekrane privabila nedeljska zaključna tekma letošnje sezone smučarjev skakalcev. Edino serijo (finalno so zaradi spremenljivega vetra odpovedali) si je namreč v povprečju ogledalo 21,1 odstotka oziroma 396.600 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 78 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

Povprečna gledanost zadnjih treh tekem svetovnega pokala, ki so tradicionalno na sporedu v Planici, je bila 17,1-odstotna, kar pomeni 321.700 gledalcev, starejših od štirih let. Delež gledalcev televizije v času planiških prenosov je bil izredno visok, 75-odstoten.

Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost znotraj istega dne.

T. O.