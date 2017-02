Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Igor Kupljenik o legendarnem 44-letnem japonskem skakalcu Noriakiju Kasaiju: "Vsako leto je v Planici izziv fotografirati Noriakija Kasaija, ker je vsako leto eno leto starejši. Po drugi strani je Peter Prevc veliko mlajši od Kasaija, tako da je še veliko časa za njegovo fotografiranje." Foto: Igor Kupljenik S hrvaškim tenisačem Goranom Ivaniševićem ... Foto: Igor Kupljenik ... avstrijskim voznikom formule ena Nikijem Laudo ... Foto: Igor Kupljenik ... in srbskim nogometašem Draganom Džajićem. Foto: Igor Kupljenik

Planica kot usoda za fotoreporterja iz Banjaluke

Največji izziv pri športni fotografiji so objekti, ki se premikajo

17. februar 2017 ob 07:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Igor Kupljenik je fotoreporter in zaljubljenec v športno fotografijo. S fotografijo se ukvarja od svojega 14. leta, ko sta mu starša v rodni Banjaluki za rojstni dan kupila fotoaparat.

Po poklicu elektrotehnik se je raje ukvarjal s svojim konjičkom. Priložnost, da svojo ljubezen razvije do poklica, mu je prinesla Planica in smučarski skoki leta 1998: "Prvič sem uradno fotografiral Planico za neko agencijo iz Banjaluke, ko so me prosili, naj jim naredim nekaj fotografij. To je bil velik izziv, uspelo mi je in tako se je začelo v športni smeri."

Tako se je po naključju začela njegova kariera športnega fotografa. Danes fotografira vsa večja športna tekmovanja. V Planici je vsako leto, od prvega uradnega treninga do zadnjega dne tekmovanja. Športna fotografija mu predstavlja poseben izziv, ker je "največji izziv pri športni fotografiji prav to, da fotografiram objekte, ki se premikajo, ki so nepredvidljivi. Na primer, pri zabijanju v košarki ne morete čakati na to, da on zabije, da ga fotografirate. Morate predvideti takšen trenutek in upati, da bo vse izpadlo, kar se da najboljše. Za dobro fotografijo so najbolj pomembni dobra lokacija ob igrišču, dobra svetloba, pravi trenutek in dobro razpoloženje fotografa."

Igorja Kupljenika so predstavili v oddaji NaGlas! Celotno oddajo si lahko ogledate v videu pod novico! Prispevek o Kupljeniku najdete od 1:37 dalje.



Fotografira tudi politične dogodke

In pri 45-letnem Igorju očitno večina fotografij izpade odlično, ker lahko njegove fotografije vidimo v vodilnih časopisih po vsem svetu. Fotografira za svojo agencijo MI-PRESS in za nemško agencijo EPA. Prav ta mu je odprla vrata svetovnih medijskih hiš: "Moje fotografije so, zaradi tega ker občasno fotografiram tudi za nemško agencijo EPA, objavljene v vseh vodilnih svetovnih medijih, kot so New York Times, Wall Street Journal, v avstrijskih in nemških medijih."

Tudi v European Pressphoto Agency (EPA) so z njegovim delom zelo zadovoljni, zato ga pošiljajo fotografirati tako vrhunske športne kot tudi politične dogodke. Antonio Bat, ki dela za EPO, o Igorju pravi: "Igor mi pomaga v Sloveniji, v glavnem fotografira šport, nogomet, nekaj košarke, smučanja. Fotografiral je tudi politične dogodke v Sloveniji. Pravzaprav sem zelo zadovoljen z njim, ker se rad uči, nenehno išče nekaj novega, preučuje fotografije na servisu in se uči iz tega, zelo je priden in delaven."

Priseljenec iz Banjaluke

Igor se je leta 1994 zaradi vojne v Banjaluki preselil v Ljubljano. Tu živi že 23 let, a rodnega mesta ni pozabil in o njem pravi: "Kakor koli že, ne glede na to, koliko časa sem v Ljubljani, je Banjaluka vendarle moje mesto, moje rodno mesto in vedno bo moje glavno mesto."

Pred Igorjevim objektivom je bilo veliko vrhunskih slovenskih in svetovnih športnikov. Tina Maze, Peter Prevc, Jakov Fak in Goran Dragić so samo nekatera imena. Zanimalo nas je, ali ima kakšnega favorita. "Vsako leto je v Planici izziv fotografirati Noriakija Kasaija, ker je vsako leto eno leto starejši. Po drugi strani je Peter Prevc veliko mlajši od Kasaija, tako da je še veliko časa za njegovo fotografiranje."

Igor redno fotografira vrsto pomembnih športnih dogodkov, na primer svetovni pokal v smučarskih poletih, biatlonu, smučanju, finale Davisovega pokala v tenisu, evropska prvenstva v košarki ... Všeč mu je dinamika dela, kot tudi to, da s svojim delom ni omejen samo na eno državo. Po zimski sezoni, biatlonu, skokih in smučanju Igorja čaka poletna sezona - nogomet, tenis in padalstvo, v katerem tudi sam uživa.

VIDEO NaGlas z Milenkom Aćimovićem

Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si