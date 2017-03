Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Skakalci so se v Planico odpravili z vlakom. Do Kranja jih je spremljal tudi predsednik vlade Miro Cerar. Foto: BoBo VIDEO Planiška letalnica je zaživela VIDEO Skakalci v Planico z vlakom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Planica: Poseben prometni režim in stop alkoholu

V Planico tudi z vlakom

22. marec 2017 ob 13:04

Planica - MMC RTV SLO/STA

V času tekem v Planici med 23. in 26. marcem bo v veljavo stopil tudi poseben prometni režim. Obiskovalcem bo na voljo brezplačni avtobusni krožni prevoz iz Kranjske Gore in okolice.

Prireditelji gledalcem svetujejo, da se v Planico ne odpravljajo z osebnimi vozili. Na voljo bodo namreč dodatni avtobusi in vlaki, v ta namen pa so, tudi promocijsko, slovenski reprezentanti v Planico odšli z vlakom.

Ne parkirajte na zelenicah

Parkiranje zunaj označenih parkirišč, še zlasti na travniških površinah, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala. Vstopna mesta za krožni prevoz bodo v Kranjski Gori (avtobusna postaja pred osnovno šolo in banko SKB), v Podkornu (avtobusna postaja ob regionalni cesti), v Ratečah (krožno križišče za Planico in križišče Ledine) ter na Petrolu v Podkornu in Ratečah ter na parkirišču Zelenci. Začetek prevozov z avtobusne postaje Kranjska Gora bo v četrtek ob 7.30, v petek ob 10. uri, v soboto ob 6. uri in v nedeljo ob 6.30.

Za avtobuse in kombije obvezne nalepke

Prireditelji sporočajo, da morajo imeti avtobusi, minibusi in kombiji parkirno nalepko, ki policistom in rediteljem omogoča hitrejšo selekcijo in s tem hitrejši dostop do parkirnih prostorov v Planici. To nalepko je treba prilepiti na vidno mesto na vetrobranskem steklu. Nadzor posedovanja vstopnic pri potnikih v omenjenih vozilih se bo opravljal po načelu selektivnega izločanja vozil na kontrolne površine.

Vozila, ki ne bodo imela parkirne nalepke, bodo na avtocesti iz Ljubljane usmerjena na parkirišče na platoju Karavanke, kjer bodo na podlagi predložitve vstopnic vseh potnikov pridobila ustrezno nalepko. Če potniki ne bodo imeli vstopnic, avtobusu ne bo omogočena vožnja proti Planici. Na tem območju bo veljal poseben prometni režim, ki bo omogočal vrnitev nazaj na cesto proti Planici, za tiste brez vstopnic pa nazaj v smeri prihoda.

V Planico z vlakom

Slovenske železnice letos že peto leto zapored na prizorišče obiskovalce vabijo z vlakom. Vozovnice so na voljo skupaj z vstopnicami ali samostojno in so za odrasle 40 odstotkov cenejše, za otroke nad 6 let 75 odstotkov cenejše, do šestega leta pa imajo otroci vožnjo brezplačno. Dodatno bodo urejene pešpoti, kjer se bodo lahko obiskovalci ob posebnih tablah fotografirali in z objavo fotografij sodelovali v nagradni igri.

Vnos večjih količin alkohola prepovedan

Organizator poleg policijskega varovanja zagotavlja tudi varnostno in rediteljsko službo, ki bo bdela tudi nad tem, da se na prireditveni prostor ne bodo nosili nevarni predmeti in pirotehnika. Videonadzor bo potekal na območju prireditve, poostren bo fizični nadzor, prepovedan bo tudi vnos velikih količin alkohola, prav tako vidno vinjeni posamezniki ne bodo smeli na prizorišče. V četrtek bo dan otrok, dan brez alkohola.

R. K.