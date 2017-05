Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Planica je doslej že trikrat neuspešno kandirala za nordijsko svetovno prvenstvo, in sicer za prvenstva 2017, 2019 in 2021. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Planica s Trondheimom v boj za nordijski SP leta 2023

Do danes tri neuspešne kandidature Planice

3. maj 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je uradno objavila kandidate za svetovni prvenstvi 2023. Za nordijski SP bosta kandidirala Planica in Trondheim. Za SP v alpskih disciplinah pa Meribel in Saalbach-Hinterglemm.

"Fis je navdušen nad tolikšnim zanimanjem za naša prvenstva. Vsi štirje kandidati imajo bogate organizacijske izkušnje na najvišji ravni, zato pričakujemo, da bodo kandidature izjemne in raznolike," je povedal predsednik Fisa Gian-Franco Kasper.

Prvi sestanki s kandidati - rok za oddajo prijav je bil 1. maj - bodo zadnji teden v maju na kongresu Fis-a v Portorožu. Gostitelja bodo izbrali na 51. kongresu Fisa junija 2018 v Grčiji.

Alpski SP leta 2019 bo v Aareju, leta 2021 v Cortini d'Ampezzo, nordijski SP pa bo 2019 v Seefeldu, 2021 v Oberstdorfu. Planica je do danes že trikrat neuspešno kandirala za to tekmovanje, in sicer za prvenstva 2017, 2019 in 2021.

