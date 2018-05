Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Planica se poteguje za svetovno nordijsko prvenstvo 2023. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj Ob vlogi kandidature s soglasjem države so morali Slovenci mednarodni zvezi plačati 75.000 evrov kotizacije namesto 150.000, ker se še četrtič potegujejo za organizacijo SP-ja. Vodja slovenske kandidature, predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je skupaj s sodelavci v ponedeljek v Grčiji odprl slovensko stojnico, ki so jo že obiskali člani predsedstva Fisa. Foto: BoBo Dodaj v

Planica v boj za nordijsko prvenstvo leta 2023

V ponedeljek odprli slovensko stojnico

15. maj 2018 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ta teden v Grčiji poteka 51. kongres Mednarodne smučarske zveze (Fis), na katerem sodeluje približno 1000 delegatov iz več kot 80 držav, med njimi je tudi Slovenija.

Ta na jugozahodu Peloponeza s Planico še četrtič zapored kandidira za organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva - tokrat leta 2023. Edini protikandidat je norveški Trondheim.

Planica pripravljena, kot še nikoli prej

V grškem letovišču Costa Navarino bodo izbirali gostitelje svetovnih prvenstev v štirih disciplinah pod okriljem Fisa, za Slovenijo pa je najbolj zanimiv izbor gostitelja nordijskega SP, za kar še četrtič kandidira s Planico. Iz slovenske ekipe, ki ni bila uspešna v boju za organizacijo SP 2017, nato 2019 in tudi ne 2021, sporočajo, da je Planica tokrat za naziv gostiteljice pripravljena, kot še nikoli. Ekipa, ki je v zadnjem letu vodila kandidaturo, je prepričana, da je pripravila vse potrebno za pozitiven rezultat, in meni, da se bo po tokratnem kongresu Fisa na minule kongrese v Južni Koreji, Španiji in Mehiki spominjala le še kot na nujne postanke do cilja.

V Grčiji tudi ministrica

V Grčiji bo imela kandidatura Planice široko podporo države in slovenske javnosti, na povabilo Smučarske zveze Slovenije se je kongresa Fisa udeležila številčna slovenska delegacija na čelu z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič, ki je že v nedeljo odpotovala v Grčijo. Na kongresu bo Makovec Brenčičeva v imenu Republike Slovenije danes na uradni predstavitvi nagovorila delegate in člane predsedstva Fisa z namenom podpore Planici pri kandidaturi za organizacijo SP 2023, v domovino se bo vrnila v petek.

Nosilci kandidature sodelujejo tudi s Furlanijo-Julijsko krajino ter občinama Trbiž in Beljak, kar skupaj s Kranjsko Goro pomeni združitev celotne regije in po mnenju nosilcev prav to dela kandidaturo še močnejšo v primerjavi s Trondheimom. Vodja slovenske kandidature, predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je skupaj s sodelavci v ponedeljek v Grčiji odprl slovensko stojnico, ki so jo že obiskali člani predsedstva Fisa, nato pa izpeljal tudi generalko za današnjo uradno predstavitev kandidature, ki se bo začela ob 14.15 po slovenskem času.

Trbovc: Prva beseda Smrekarju

"V predstavitvi bo najprej zbrane nagovoril Smrekar, potem bo besedo dobila ministrica Makovec Brenčičeva, nato pa bomo delegatom predstavili film o lepotah Slovenije in Planice. na voljo imamo deset minut, ki jih bomo dobro izkoristili," je iz Grčije sporočil Tomi Trbovc, koordinator projekta, ki bo tudi povezoval današnjo uradno predstavitev. "Seveda smo prepričani o zmagi Planice. Mi vedno verjamemo v kandidaturo, sicer se tega sploh ne bi šli," je še napovedal Trbovc.

75 tisoč evrov kotizacije

Ob vlogi kandidature s soglasjem države so morali Slovenci mednarodni zvezi plačati 75.000 evrov kotizacije namesto 150.000, ker se še četrtič potegujejo za organizacijo SP-ja, Smrekar pa je pred časom ocenil, da bo celoten projekt kandidature predvidoma stal še enkrat toliko.

Odločitev bo znana v četrtek

Odločitev o organizatorju bo znana v četrtek, 17. maja, ob približno 18. uri po slovenskem času, ko bo predsednik Fisa, Švicar Gian Franco Kasper razkril imena vseh štirih gostiteljev - nordijskega SP leta 2023 (kandidata sta Planica in Trondheim), SP v smučarskih poletih 2022 (Vikersund), SP v alpskem smučanju 2023 (Courchevel, Saalbach) ter SP v deskanju in smučanju prostega sloga 2023 (Bakuriani).

Na kongresu bodo volili tudi člane predsedstva oziroma sveta Fisa, kjer se za nov mandat poteguje Janez Kocijančič, ki je član predsedstva Fisa že od leta 1981. Volitve bodo na sporedu v petek, 18. maja.

M. L.