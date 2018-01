Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Krista Parmakoski je bila v Planici najboljša na distanci, potem ko je bila v zadnjem kilometru hitrejša od Švedinje Charlotte Kalle. Foto: BoBo Anamarija Lampič je bila z 12. mestom lahko upravičeno ponosna na svoj dosežek oziroma na svoj nastop pod Ciprnikom. Foto: BoBo Sorodne novice Planica: Zmagi Nilssonove in Klaeba, pet slovenskih tekačev izpadlo v četrtfinalu

Planica: Zmaga na Finsko, Lampičeva blizu deseterice

Moško preizkušnjo dobil Kazahstanec Poltoranin

21. januar 2018 ob 08:30,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 13:48

Planica - MMC RTV SLO, STA

Finka Krista Parmakoski je zmagovalka tekaške preizkušnje na 10 kilometrov v klasični tehniki v Planici. Drugo mesto je osvojila Švedinja Charlotte Kalla, tretja pa je bila Norvežanka Heidi Weng.

Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 12. mestu. Zaostala je 1:07,6 minute. Nastopilo je še pet Slovenk, najbolj pa se je točkam približala Alenka Čebašek na 33. mestu.

Na vrhu sta o zmagovalki odločali le Parmakoskijeva in Kalla. Švedinja je bila hitrejša na vseh vmesnih časih, a je Parmakoskijeva bolje razporedila moči, vseskozi manjšala razliko, tekmo v svojo korist pa je odločila šele v zadnjem kilometru.

Lampičeva je z 12. mestom dosegla še drugo najboljšo uvrstitev v karieri na daljši razdalji. Pred tem je bila najvišje na 10. mestu. Tudi 22-letna Lampičeva je bila odlična v končnici, ko je v zadnjem kilometru pridobila dve mesti.

"Mislim, da sem 'odlaufala' eno svojih najboljših tekem, saj je bila tudi ena najtežjih. Vesela sem in ponosna nase. Res super tekma, še navijači so me kar ponesli do cilja. Pred tekmo se mi je zdelo, da ne bom tako visoko, saj mi je bila denimo proga v Lenzerheideju še bolj pisana na kožo, tam je bila tekma lažja, več spustov, ledena proga, tukaj pa nič od tega. Danes je bilo več diagonalnega koraka, kar mi sicer ustreza, dobro sem potegnila in res sem vesela," je tekmo ocenila trenutno daleč najbolj vsestranska slovenska tekmovalka.

Tekma je bila zelo pomembna tudi za 23-letno Leo Einfalt, ki je s 36. mestom naredila velik korak proti olimpijskim igram v Pjongčangu. Dokončno bo pot v Južno Korejo skušala potrditi prihodnji teden, ko tekmovalke v avstrijskem Seefeldu čakata še šprint in tekma na 10 km s skupinskim startom v prosti tehniki.

"Glede na to, kakšna je bila sezona, saj sem se videla nekje okrog 70. mesta, sem z današnjim 36. več kot zadovoljna. Le enkrat sem bila v karieri boljša. Moja želja so olimpijske igre, čas imam še prihodnji teden in upam, da se mi želja uresniči," je po tekmi povedala Einfaltova.

Moško preizkušnjo na 15 kilometrov je dobil Aleksej Poltoranin iz Kazahstana. 13,2 sekunde je zaostal vodilni v skupnem seštevku Norvežan Johannes Klaebo, 42,8 pa Šved Calle Halfvarsson. Slovenci so bili daleč od najboljših. Najvišje je bil Miha Šimenc na 55. mestu (+ 3:42,0).

10 km, klasično (Ž): 1. K. PARMAKOSKI FIN 27:08,7 2. C. KALLA ŠVE +3,6 3. H. WENG NOR 33,5 4. T. STADLOBER AVT 39,0 5. E. ANDERSSON ŠVE 48,6 ... 12. A. LAMPIČ SLO 1:07,6 33. A. ČEBAŠEK SLO 2:20,2 36. L. EINFALT SLO 2:36,4 45. M. SLABANJA SLO 2:58,7 48. N. RAZINGER SLO 3:03,1 54. K. VIŠNAR SLO 3:59,2 56. A. KLEMENČIČ SLO 4:15,1 15 km, klasično (M): 1. A. POLTORANIN KAZ 36:54,7 2. J.-H. KLAEBO NOR +13,2 3. C. HALFVARSSON ŠVE 42,8 4. E. IVERSEN NOR 54,7 5. I. KIRILOV RUS 56,5 ... 55. M. ŠIMENC SLO 3:42,0 62. D. POTOČNIK SLO 4:44,8 63. B. ČRV SLO 5:00,5 65. M. LIČEF SLO 5:12,7 66. L. PROSEN SLO 5:25,6 72. E. RADUHA SLO 7:47,3 73. B. GRDADOLNIK SLO 8:34,9 74. J. MEŽEK SLO 9:21,1 SKUPNI VRSTNI RED Ženske (21/30): 1. H. WENG NOR 1.254 2. I. F. OESTBERG NOR 1.087 3. J. DIGGINS ZDA 852 4. K. PARMAKOSKI FIN 837 5. C. KALLA ŠVE 690 46. A. LAMPIČ SLO 87 54. K. VIŠNAR SLO 57 56. A. ČEBAŠEK SLO 51 64. V. FABJAN SLO 36 87. N. RAZINGER SLO 11 Moški (21/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.012 2. M.-J. SUNDBY NOR 875 3. D. COLOGNA ŠVI 807 4. A. HARVEY KAN 780 5. A. BOLŠUNOV RUS 710 108. J. LAMPIČ SLO 12 111. M. ŠIMENC SLO 8

R. K.