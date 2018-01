Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Katja Višnar in Anamarija Lampič sta v četrtfinalnih skupinah zasedli tretje mesto. Foto: BoBo Johannes Klaebo je slavil pred rojakom Emilom Iversenom in Švedom Teodorjem Petersonom. Foto: BoBo/Borut Živulović Svetovni in olimpijski prvakinji Stini Nilsson sta na odru za zmagovalke delali družbo Norvežanki Kathrine Rolsted Harsem in Meiken Caspersen Falla. Foto: BoBo VIDEO Višnarjeva pritekla do na... VIDEO Lampičeva 13. v zimski id... VIDEO 400.000 evrov za smučarsk... Dodaj v

Planica: Zmagi Nilssonove in Klaeba, pet slovenskih tekačev izpadlo v četrtfinalu

20. januar 2018 ob 12:27,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 15:45

Planica - MMC RTV SLO, STA

Pet slovenskih smučarskih tekačev se je v Planici prebilo v izločilne boje šprinta za svetovni pokal, a so vsi obstali v četrtfinalu. Zmagala sta Norvežan Johannes Klaebo in Švedinja Stina Nilsson.

Klaebo je slavil pred rojakom Emilom Iversenom in Švedom Teodorjem Petersonom, svetovni in olimpijski prvakinji Nilssonovi pa sta na odru za zmagovalke delali družbo Norvežanki Kathrine Rolsted Harsem in Meiken Caspersen Falla.

Harsemova je bila najhitrejša že v kvalifikacijah. S petim mestom je bila v kvalifikacijah najboljša Slovenka Anamarija Lampič, lani zmagovalka olimpijske generalke v Pjongčangu, izkušena Katja Višnar je osvojila 14. mesto, Nika Razinger 24. in Alenka Čebašek 27. V prvi četrtfinalni skupini je tekla Razingerjeva, ki je zasedla zadnje, šesto mesto. Za zmagovalko skupine Stino Nilsson je zaostala za devet sekund in pol. V tretji skupini je Čebaškova zaostala pet sekund in bila peta. Najhitrejša je bila Hannna Falk. Za las pa sta bili za polfinale prekratki Lampičeva in Višnarjeva, ki sta bili obe tretji v svojih skupinah, po času pa nista bili dovolj hitri za preboj med najboljših 12. Od Lampičeve sta bili v četrti skupini hitrejši Mari Eide in Laurien van der Graaff, od Višnarjeve pa v zadnji Heidi Weng in Anna Dyvik.

Fabjanova brez izločilnih bojev

Sekundo in pol je za finalom zaostala Vesna Fabjan na 36. mestu. Bronasta z zadnjih olimpijskih iger v Sočiju, tam resda v prostem slogu, si je z današnjo tekmo tudi nekoliko priprla vrata za nastop v Južni Koreji, za komentar pa neposredno po tekmi ni bila dosegljiva. Le tri mesta za njo je tekmo končala Anita Klemenčič.

V moški konkurenci je bil Janez Lampič 29. Miha Šimec na 36. mestu je finale zgrešil za šest mest. Klaebo je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, malce presenetljivo pa je izpadel italijanski as Federico Pellegrino, pred dvema letoma zmagovalec zadnjega planiškega šprinta za svetovni pokal, ki je bil šele 44. Lampič je nato v četrtfinalu popustil v zaključku teka in v svoji skupini zasedel šesto mesto.

Švedinja Evelina Settlin izrinila Lampičevo

"V kvalifikacijah mi je šlo res zelo dobro in tega sem vesela. Žal mi je malo zmanjkalo za polfinale. Do polovice proge je šlo dobro, na koncu spusta sem izbrala najhitrejšo linijo, a me je Švedinja izrinila iz smeri, zato sem zaostala, v končnici pa je težko prehitevati," je po tekmi povedala Lampičeva.

"Še dobro se je razpletlo. V četrtfinalu sem se počutila precej bolje kot v kvalifikacijah, saj mi je bilo zjutraj slabo. Upam, da to ni začetek kakšne bolezni. Popoldne je bilo na srečo bolje. Šla sem na vse, a škoda, ker sem na spustu prišla na tretje mesto, saj se tukaj težko prehiteva. Potrudila sem se in dosegla najboljši letošnji izid. Za olimpijski nastop bi mi sicer zelo prav prišel polfinale. A nisem daleč stran in ob dobrem dnevu bi lahko bila zraven," je dodal Višnarjeva.

Šprint, klasično (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:26,28 2. K. R. HARSEM NOR +1,27 3. M. C. FALLA NOR 1,81 ... 13. A. LAMPIČ SLO 14. K. VIŠNAR SLO 25. A. ČEBAŠEK SLO 29. N. RAZINGER SLO Šprint, klasično (M): 1. J. H. KLAEBO NOR 3:27,35 2. E. IVERSEN NOR +0,62 3. T. PETERSON ŠVE 8,14 ... 29. J. LAMPIČ SLO SKUPNI VRSTNI RED Ženske (20/30): 1. H. WENG NOR 1.194 2. I. F. OESTBERG NOR 1.087 3. J. DIGGINS ZDA 826 4. K. PARMAKOSKI FIN 737 5. T. STADLOBER AVT 637 50. A. LAMPIČ SLO 65 53. K. VIŠNAR SLO 57 54. A. ČEBAŠEK SLO 51 61. V. FABJAN SLO 36 84. N. RAZINGER SLO 11 Moški (20/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 932 2. M.-J. SUNDBY NOR 875 3. D. COLOGNA ŠVI 807 4. A. HARVEY KAN 780 5. A. BOLŠUNOV RUS 710 100. J. LAMPIČ SLO 12 104. M. ŠIMENC SLO 8

T. J.